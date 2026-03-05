El Dólar
Apoya la UAT excelencia académica con estancias internacionales

Superó las trescientas movilidades estudiantiles en 2025

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Al consolidar la internacionalización como un eje prioritario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) superó las trescientas movilidades estudiantiles en 2025, permitiendo a sus alumnos realizar estancias dentro y fuera del país.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que, mediante la ampliación de convenios estratégicos, la institución fortalece la calidad académica y proyecta a sus estudiantes en escenarios globales, incidiendo directamente en su formación profesional.

Mencionó que, dentro de este importante apoyo a la excelencia, dieciséis estudiantes de las licenciaturas en Psicología, Trabajo Social y Nutrición iniciaron recientemente sus estancias en instituciones nacionales e internacionales.

Indicó que, dentro del país, acuden a universidades en Guadalajara, Yucatán y Nuevo León; mientras que en el extranjero desarrollan su experiencia formativa en Colombia, España y Perú, ampliando así su horizonte académico y cultural.

El rector subrayó que estas experiencias no solo representan un avance en la preparación académica, sino que consolidan una formación integral con perspectiva global, al promover el diálogo intercultural, la generación de redes académicas y la construcción de conocimiento con impacto social.

Dámaso Anaya reafirmó el respaldo institucional a quienes participan en programas de movilidad, destacando que la UAT continuará fortaleciendo este rubro en 2026, con la meta de diversificar destinos, modalidades y áreas de conocimiento.

Finalmente, invitó a la comunidad universitaria a consultar las convocatorias que se dan a conocer en las páginas oficiales de la UAT, y a sumarse a esta política estratégica que impulsa la excelencia académica y la proyección internacional de la casa de estudios.

