El Pentágono identifica los últimos 2 nombres de los 6 soldados de EU que murieron en Kuwait

Bombardeo impactó centro de mando en Port Shuaiba durante escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán

Foto entregada por Andrew Coady que muestra a su hijo Declan Coady el día de su graduación en su base militar en Fort Sill, Oklahoma, el 15 de marzo del 2024. (Andrew Coady via AP)

Foto entregada por Andrew Coady que muestra a su hijo Declan Coady el día de su graduación en su base militar en Fort Sill, Oklahoma, el 15 de marzo del 2024. (Andrew Coady via AP)

WEST DES MOINES, Iowa.- El Pentágono dio a conocer el miércoles los dos últimos nombres de los seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque en Kuwait, los cuales son de California y Iowa.

Los soldados identificados el miércoles son el suboficial mayor 3 Robert Marzan, de 54 años, residente de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, residente de Indianola, Iowa.

Marzan se encontraba en el lugar de los hechos cuando un dron impactó el centro de mando en Kuwait, y se cree que es la persona que falleció en el lugar, según el comunicado. Un médico forense confirmará la identificación, indicó el Pentágono.

Señaló también que el domicilio de O’Brien era Indianola, pero su dirección registrada está en Waukee. Ambos son suburbios de Des Moines. Una persona que abrió la puerta en la casa de Waukee no hizo comentarios, y señaló que la familia emitiría un comunicado.

El Pentágono identificó previamente a cuatro soldados el martes.

Fallecieron el domingo cuando un dron impactó un centro de comando en Port Shuaiba, Kuwait, tan sólo un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. Teherán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios Estados árabes del Golfo Pérsico que albergan a fuerzas armadas estadounidenses.

Los otros cuatro soldados identificados son el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; el capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; y el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine. Así son las cosas”, declaró el presidente Donald Trump sobre las muertes. El mandatario acudirá a los traslados de los soldados a su llegada a Estados Unidos, según informó la Casa Blanca el miércoles. El ritual rinde homenaje a los militares caídos en combate.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, emitió un comunicado el miércoles en el que ofreció oraciones y condolencias a las familias de los residentes de Iowa fallecidos.

“Estamos destrozados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”, declaró Reynolds.

Casi 15 años de servicio

O’Brien fue ascendido a mayor en agosto de 2024, según una publicación en Facebook que lo muestra junto a dos niños pequeños. Sirvió en la Reserva del Ejército durante casi 15 años, según su perfil de LinkedIn.

El oficial de señales e ingeniero de sistemas de información de la Reserva del Ejército era gerente de operaciones cibernéticas defensivas en una empresa de ciberseguridad con sede en Iowa, según su perfil de LinkedIn. Desarrolló una carrera de dos décadas en el sector de la información y la ciberseguridad.

Una madre de dos hijos que amaba la jardinería

Amor estaba a sólo unos días de regresar con su esposo e hijos.

“Ya casi estaba en casa”, dijo el martes su esposo, Joey Amor. “Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar, y que ella sea una de las primeras… duele”.

Amor era una ávida jardinera que disfrutaba haciendo salsa con los pimientos y tomates que cultivaba con su hijo, estudiante de último año de secundaria. Disfrutaba patinar y andar en bicicleta con su hija de cuarto grado.

Una semana antes del ataque con drones, Amor fue trasladada fuera de la base a un edificio tipo contenedor de carga, el cual no tenía defensas, señaló su esposo.

“Tenían miedo de que la base en la que estaban fuera atacada, y sentían que estarían más seguros en grupos más pequeños en lugares separados”, manifestó.

“Le encantaba ser soldado”

Coady se comunicaba con su familia desde Kuwait cada una o dos horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán, incluso mientras Teherán lanzaba ataques de represalia.

Cuando no respondió a los mensajes el domingo, “la mayoría empezamos a dudar”, declaró Andrew, el padre de Coady, a The Associated Press. “Uno empieza a intuir”.

Coady le contó recientemente a su padre que lo habían recomendado para un ascenso, de especialista a sargento, rango que recibió póstumamente.

Era uno de los más jóvenes de su clase, entrenado para resolver problemas de sistemas informáticos militares, pero impresionó a sus instructores, declaró Andrew Coady el martes.

“Entrenaba duro, trabajaba duro, su condición física era importante para él. Le encantaba ser soldado”, narró Coady. “También era una de las personas más bondadosas que jamás conocerías, y hacía cualquier cosa por cualquiera”.

Coady, un Scout Águila, era muy cercano a su familia y los llamaba a menudo, aunque sólo fueran unos minutos. Estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake en Des Moines y quería ser oficial.

“Todavía no creo que sea real del todo”, dijo su hermana Keira Coady. “Sólo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que haría cuando regresara”.

Un llamado a servir a su país

Khork era muy patriota y desde niño quiso servir en las fuerzas armadas, según declaró su familia el martes.

Se alistó en la Reserva del Ejército y se unió al programa ROTC del Florida Southern College.

“Ese compromiso contribuyó a forjar su vida y reflejó el profundo sentido del deber que siempre lo caracterizó”, declararon su madre, Donna Burhans; su padre, James Khork; y su madrastra, Stacey Khork.

Khork, amante de la historia, se licenció en ciencias políticas.

Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cariño por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

Abbas Jaffer hizo una publicación el lunes en Facebook sobre su amigo de 16 años.

“Mi mejor amigo, padrino y hermano dio su vida defendiendo a nuestro país en el extranjero”, manifestó Jaffer.

Un padre y esposo amoroso

Tietjens, quien provenía de una familia militar, sirvió junto a su padre en Kuwait. Cuando regresó a casa en febrero de 2010, se reunió con su esposa eufórica en el gimnasio de una iglesia local.

La prima de Tietjens, Kaylyn Golike, pidió oraciones, especialmente por su hijo de 12 años, su esposa y sus padres, mientras hacen frente a una “pérdida inimaginable”.

“Perdimos a un soldado valiente este fin de semana y muchos corazones están destrozados”, escribió Golike en Facebook el martes.

Tietjens obtuvo un cinturón negro en artes marciales filipinas y taekwondo y fue “un instructor que dedicó su tiempo, disciplina y liderazgo a los demás”, declaró la Alianza Filipina de Artes Marciales en Facebook.

El sargento de pelotón Jeff Coleman dijo que Tietjens fue su mentor.

“Podías llamarlo de día o de noche”, declaró Coleman a KETV. “Siempre se tomaba el tiempo, te hacía sentir importante”.