Omite señal de giro y colisionan vehículos en Reforma y Paseo Colón

Tres personas resultaron con golpes, incluida una menor; ocupantes de vehículo afectado fueron trasladados a hospital

Tras el choque, los tres ocupantes del Nissan Versa fueron trasladados por particulares al Hospital San Gerardo para recibir valoración médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la intersección de la avenida Reforma y Paseo Colón dejó como saldo tres personas con golpes, entre ellas una menor de edad, además de daños materiales en dos vehículos involucrados.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades viales, el percance fue provocado presuntamente por la omisión de una señal de giro en el sistema de semáforos del crucero. Como presunto responsable fue identificado Allan Joel, de 23 años, quien conducía una camioneta Honda CRV modelo 2008.

Según el reporte preliminar, el conductor circulaba de norte a sur por la avenida Reforma y, al llegar al cruce con Paseo Colón, avanzó sin esperar la flecha verde correspondiente para realizar el giro, lo que derivó en el impacto contra un vehículo que circulaba en sentido opuesto.

La unidad afectada es un Nissan Versa modelo 2016, conducido por Jasmín, de 27 años. La conductora viajaba acompañada por su hija y por Víctor, de 22 años.

Tras el choque, los tres ocupantes del Nissan Versa fueron trasladados por particulares al Hospital San Gerardo para recibir valoración médica. El conductor de la camioneta Honda no presentó lesiones.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y asegurar las unidades involucradas.