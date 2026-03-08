Chocan vehículos por alcance en avenida del Parque Industrial FINSA

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la avenida Transformación, a la altura de la Privada Transformación en el Parque Industrial FINSA, dejó como saldo daños materiales en dos unidades luego de un choque por alcance ocurrido en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance involucró a un automóvil Nissan Sentra modelo 2017, conducido por Jesús Alberto, de 30 años, y una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2011, manejada por Julio César, de 49 años.

Según el reporte, el Nissan Sentra circulaba de oriente a poniente sobre la avenida Transformación cuando impactó por alcance la parte trasera de la Chevrolet Silverado, que transitaba delante de la misma ruta.

Julio César declaró ante las autoridades que redujo la velocidad para pasar un tope ubicado en la vialidad, momento en que sintió el golpe en la parte posterior de su camioneta. Por su parte, Jesús Alberto señaló que circulaba por la misma avenida cuando se produjo el impacto contra el vehículo que le antecedía.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. Tras la revisión de los hechos, el informe establece como responsable a Jesús Alberto por no conservar la distancia de seguridad entre su vehículo y la unidad que circulaba delante.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se llevaban a cabo las diligencias y el retiro de los vehículos involucrados. No se reportaron personas lesionadas.