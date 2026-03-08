Cuestionan videos versión oficial sobre muerte de ciudadano abatido por agente en Texas

En la imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el agente especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional Jack Stevens saca a Ruben Ray Martinez de su vehículo después de dispararle en un corte de carretera en South Padre Island, Texas, el 15 de marzo de 2025. (Agente Miguel Leal/ Departamento de Seguridad Pública de Texas vía AP)

WASHINGTON.- Videos publicados recientemente que muestran la muerte a tiros de un ciudadano de Estados Unidos a manos de un agente federal de inmigración en Texas el año pasado ponen en duda las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que un conductor embistió intencionalmente con su auto a un agente justo antes de ser abatido.

Los videos, entre los que están los de cámaras corporales de varios agentes, ofrecen el primer relato visual del tiroteo de Ruben Ray Martinez, de 23 años, durante un viaje a la playa el año pasado. Varias horas de grabación y otros registros de las fuerzas del orden se difundieron el viernes tras una solicitud de acceso a registros públicos presentada por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La muerte de Martinez fue la primera de al menos seis fallecimientos por disparos de agentes federales desde que el presidente Donald Trump lanzó una ofensiva migratoria a nivel nacional en su segundo mandato, y es uno de varios casos en los que el video ha puesto en entredicho la narrativa inicial del gobierno.

La División de los Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas cerró su investigación sobre el tiroteo del 15 de marzo de 2025 después de que un jurado investigador se negara la semana pasada a presentar cargos penales contra el agente especial supervisor del área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) Jack Stevens, quien efectuó los disparos mortales, según registros difundidos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En una declaración escrita incluida en los archivos, Stevens sostuvo que disparó para proteger a sus compañeros agentes, a los policías y al público de lo que temía que fuera un posible atentado terrorista destinado a causar muchas víctimas. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo el mes pasado que el agente de HSI realizó disparos defensivos después de que el conductor “atropellara intencionalmente” a su compañero agente, “lo que hizo que quedara sobre el cofre del vehículo”.

Los videos de cámara corporal publicados recientemente, grabados desde detrás del auto de Martinez, no muestran con claridad que el vehículo golpee a un agente.

Otro video muestra a Joshua Orta, quien iba en el auto con Martinez, diciéndoles a los investigadores que su amigo no pretendía hacerles daño a los agentes federales, pero que “entró en pánico” porque temía ser arrestado por conducir en estado de ebriedad.

“No sabía qué hacer. O sea, definitivamente no quería ir a la cárcel”, comentó Orta. “Pero en cuanto a atropellar a un agente… él no haría eso”.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a solicitudes de comentarios sobre los videos.

“Disparos, disparos”

Aunque medios locales informaron en su momento que en el tiroteo participó un policía, el Departamento de Seguridad Nacional no reveló públicamente que sus agentes hubieran estado involucrados hasta después de que la AP y otros medios lo informaran el mes pasado.

Martinez había cumplido 23 años apenas unos días antes cuando él y Orta condujeron desde San Antonio, su ciudad natal, hasta South Padre Island, un popular destino de vacaciones de primavera. Bebieron con amigos y fumaron marihuana antes de volver a salir por la ciudad, les contó Orta a los investigadores.

Martinez conducía su sedán Ford azul cuando, poco después de la medianoche, se toparon con la escena en la que policías de South Padre dirigían el tráfico alrededor de una colisión de dos autos en una concurrida intersección. También estaban allí tres agentes del HSI de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima que había sido redirigido para realizar labores de control migratorio, según documentos.

En imágenes de cámara corporal captadas por dos policías de la isla, se ve el auto de Martinez acercándose lentamente a la intersección, aparentemente para seguir de frente mientras se les indicaba a los vehículos que giraran a la izquierda. El auto de Martinez reduce la velocidad hasta casi detenerse por completo ante peatones en el cruce. Una vez que los peatones se apartan, el auto avanza lentamente hacia la intersección antes de detenerse otra vez cuando los agentes del HSI se acercan, gritando instrucciones para que el conductor se detenga.

Uno de los agentes del HSI, identificado en documentos como el agente especial Hector Sosa, se coloca frente al auto. Stevens está del lado del conductor y estira la mano hacia la puerta.

“Bájenlo, bájenlo”, se escucha gritar a uno de los agentes.

El auto de Martinez comienza a avanzar lentamente y a girar a la izquierda, hacia donde circulaban otros vehículos. Stevens, del lado del conductor, mantiene el paso y parece inclinarse hacia la ventanilla abierta del conductor. Mientras los agentes le gritan a Martinez que se detenga, Stevens saca su arma y dispara rápidamente tres veces a través de la ventanilla antes de retroceder de inmediato.

“Disparos, disparos”, grita por radio uno de los policías que lleva cámara.

Todo el incidente ocurre en unos 15 segundos.

Los agentes sacan al conductor del auto

El Ford azul se detiene por completo rápidamente y varios agentes sacan a Martinez del vehículo y lo esposan. Orta también es sacado del asiento del pasajero y esposado.

Martinez permanece esposado y en el suelo, inmóvil, durante aproximadamente un minuto antes de que paramédicos que ya estaban en el lugar por el accidente de tránsito anterior comiencen a brindarle atención médica.

Un informe de autopsia muestra que los tres disparos efectuados por Stevens impactaron a Martinez; las balas atravesaron su brazo izquierdo antes de entrar en su torso y perforar su corazón, pulmones, hígado y otros órganos. El informe de autopsia también indicó que el nivel de alcohol en sangre de Martinez era de 0,12%, muy por encima del límite legal para conducir en Texas, que es de 0,08%.

En una declaración escrita de tres páginas entregada a los rangers de Texas casi dos meses después del tiroteo, Stevens afirmó que disparó su arma cuando Martinez “aceleró hacia adelante, golpeando al agente especial Sosa, quien terminó sobre el cofre del vehículo”. También señaló que por poco fue atropellado, al ser golpeado por el lado del conductor y “provocar que el espejo se desprendiera del vehículo”. Una foto de la escena mostraba el espejo dañado, pero aún en el auto.

Mientras disparaba, el agente indicó que tenía “muy presentes” hechos recientes nacionales e internacionales, incluido el caso de un hombre que había arrollado con una camioneta tipo pickup a una multitud que celebraba Año Nuevo en Nueva Orleans semanas antes.

“Los ojos del conductor estaban muy abiertos, el puño apretado sobre el volante, y miraba más allá de los agentes presentes mientras no acataba las órdenes verbales fuertes y repetidas de varios agentes del orden”, escribió Stevens. “Este es un comportamiento que he observado en mi capacitación y experiencia como un indicador previo a un ataque y una señal de falta de acatamiento, ya que el sospechoso mira en la dirección de su movimiento previsto y no es indicativo de obediencia. Esa trayectoria de movimiento, de no haberse mitigado, habría, usado el vehículo como arma, produciendo numerosas víctimas”.

Como informó la AP el mes pasado, en una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se indica que el agente golpeado por el auto fue atendido por una lesión de rodilla no especificada en un hospital cercano y dado de alta. Los videos publicados recientemente muestran al agente después del tiroteo arrestando a Orta y caminando sin ninguna lesión visible ni cojera.

“Ahí fue cuando entró en pánico y giró el volante”

Orta dijo que Martinez había estado bebiendo más temprano esa noche —varios tragos y una cerveza— y fumó marihuana cuando se acercó al punto de control de tráfico donde había ocurrido antes un accidente vehicular.

Un agente vio una bebida alcohólica abierta cerca de Martinez, pero le indicó al auto que siguiera avanzando y girara a la izquierda. En lugar de hacerlo, Martinez siguió de frente, hacia el accidente y hacia donde estaban los otros agentes.

“Ahí fue cuando entró en pánico y giró el volante, y no pisó a fondo el acelerador, pero avanzamos un poquito y supongo que ellos pensaron que estaba como tratando de atropellar al policía o algo así”, relató Orta.

Orta dijo que su auto se detuvo “por completo” al principio. Luego Martinez giró a la izquierda con el auto “apenas moviéndose”.

“Vi que el agente como que se subió al cofre. O sea, no lo golpeó, pero como que, ya sabes a qué me refiero, se le engancharon los pies”, explicó Orta. “Iba moviéndose despacio y empezaron a disparar”.

Orta murió el 21 de febrero en un accidente automovilístico en San Antonio.

Abogados que representan a la madre de Martinez, Rachel Reyes, dijeron en un comunicado que los videos publicados recientemente y otras pruebas mostraban que su auto apenas se movía cuando Stevens disparó a quemarropa.

“Este conjunto de pruebas no muestra ninguna justificación para la muerte de Ruben”, manifestaron los abogados Charles M. Stam y Alex Stamm. “Aun así, nuestra búsqueda de plena transparencia continuará hasta que tengamos todos los hechos. Nosotros, y el público, aún no hemos visto todas las pruebas que tiene el gobierno”.