Lidera Ohtani triunfo de Japón 8-6 sobre Corea del Sur

Shohei Ohtani celebra su jonrón con su compañero de Japón Seiya Suzuki durante el encuentro ante Corea del Sur en el Clásico Mundial el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

TOKIO.- Shohei Ohtani conectó un jonrón por segundo día consecutivo y Seiya Suzuki se voló la barda dos veces para que el campeón defensor Japón venciera el sábado 8-6 a Corea del Sur en Tokio y mejorara a 2-0 su marca en el Clásico Mundial.

Suzuki impulsó cuatro carreras, mientras que Masataka Yoshida conectó un cuadrangular e impulsó tres por los Guerreros Samurai, que remontaron un déficit de 3-0 en la primera entrada.

Un día después de conectar un grand slam en la paliza de 13-0 sobre Taiwán, Ohtani bateó el jonrón del empate ante una curva colgada de Young Pyo Ko en el tercer acto.

Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la segunda. Dos bateadores después del batazo de Ohtani, Suzuki sacó del juego a Ko al conectar un jonrón para tomar ventaja 4-3. Yoshida logró también un palo de cutro esquinas, en el segundo lanzamiento del relevista Byeong Hyeon Jo.

El jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante Hiromi Ito empató el marcador en la cuarta por Corea del Sur (1-1).

Suzuki puso a Japón al frente definitivamente por 6-5 cuando recibió una base por bolas de Young Kyu Kim con las bases llenas en una séptima de tres carreras que incluyó el sencillo de dos anotaciones de Yoshida.

Ju Won Kim recortó la desventaja de Corea del Sur con un sencillo impulsor ante Yuki Matsumoto en la octava antes de que Hyeseong Kim dejara las bases llenas al poncharse ante Yuki Matsumoto.

El ganador Atsuki Taneichi ponchó a los tres bateadores en la séptima, y Taisei Ota retiró a tres en fila con siete lanzamientos para el salvamento.

Japón y Australia tienen marca de 2-0 en el Grupo C y este domingo se enfrentan como los favoritos para avanzar a los cuartos de final.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, asistió al encuentro, un día después de que Timothée Chalamet y el cantante pop Bad Bunny estuvieron también presentes.

Albies conecta jonrón de 3 carreras en la 9na y Holanda sorprende a Nicaragua

Ozzie Albies conectó un jonrón de tres carreras para resolver el juego en la parte baja de la novena entrada, y Holanda superó 4-3 a Nicaragua.

Los holandeses iniciaron su rally con dos outs con el sencillo de Ceddanne Rafaela ante el relevista Angel Obando. Xander Bogaerts conectó un doble para que Rafaela avanzara a tercera antes de que Albies conectara el primer lanzamiento de Obando y enviara la esférica por encima de la barda del jardín derecho.

Holanda mejoró a 1-1 en el Grupo D. Nicaragua cayó a 0-2.

Jeter Downs conectó un jonrón de dos carreras para poner a Nicaragua arriba 3-1 en el octavo capítulo. Mandó un sinker del relevista Lars Huijer por encima de la barda entre el jardín izquierdo y el central. Huijer lanzó dos entradas de relevo para llevarse la victoria.

Holanda dejó varados a 14 corredores y se fue de 6-0 con corredores en posición de anotar antes del jonrón de Albies.

Rafaela, Bogaerts y Druw Jones aportaron dos hits cada uno por los holandeses.

El abridor de Nicaragua Erasmo Ramírez golpeó a Albies con las bases llenas en la tercera, dando a Holanda una ventaja de 1-0. Ramírez permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas, mientras que el abridor de Países Bajos Jaitoine Kelly lanzó dos innings sin permitir carrera.

Grand Slam de Fairchild en paliza de Taiwán sobre checos, 14-0

Stuart Fairchild, cuya madre es de Taiwán, conectó un grand slam en la segunda entrada ante Jan Novak para una rápida ventaja de seis carreras.

Taiwán estableció un récord del Clásico Mundial con siete robos y mejoró a 1-2 en un juego recortado a siete entradas por la regla de la misericordia. El grand slam fue el tercero del torneo, a uno del récord del Clásico Mundial.

Los checos cayeron a 0-3 en su segunda edición en el Clásico Mundial y tienen marca de 1-6 en dos torneos, con una victoria sobre China en 2023.

Taiwán se fue al frente en la primera por un error en un tiro del receptor Martin Cervenka en un doble robo, y y un sencillo impulsor de Yu Chang , quien acumuló tres hits y cuatro impulsadas.

El ganador Chen Zhong-Ao Zhuang ponchó a cuatro en dos entradas y dos tercios. Novak cargó con la derrota al permitir seis carreras, cinco hits y tres bases por bolas en 2 2/3 entradas.

Canadá vence 8-2 a Colombia

Una jugada defensiva salvadora por parte de los hermanos Josh y Bo Naylor ayudó a Canadá en la primera entrada en San Juan, Puerto Rico, y Owen Cassie conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera en la segunda ante el abridor de emergencia Austin Bergner.

Después de ello, Julio Teherán fue retirado. Teherán, derecho de 35 años que lanzó por última vez en las Grandes Ligas en 2024, sintió un pinzamiento en el hombro derecho mientras calentaba.

Canadá ganó su debut mientras que Colombia cayó a 0-2 en el Grupo A.

Michael Arroyo abrió el juego con un sencillo ante Michael Soroka, se robó la segunda y avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado. Reynaldo Rodriguez rodó hacia el inicialista Josh Naylor, quien tiró con destino a su hermano Bo en el plato para el out.

Esa fue una de cuatro ocasiones en que Colombia fue puesto out en las bases. Rodriguez y Jesus Marriaga fueron sorprendidos robando por Bo Naylor y Daniel Vellojin fue retirado en un intento por arribar a segunda en la novena entrada tras un elevado que se dejó caer.

Arroyo recortó la desventaja de Colombia con un sencillo impulsor en la tercera ante Soroka, quien permitió cuatro hits en tres entradas para llevarse la victoria . Abraham Toro restauró una ventaja de dos carreras mediante una base por bolas con las bases llenas en la parte baja ante Emerson Martinez.

Josh Naylor conectó un sencillo productor en la séptima que impulsó a su primo Denzel Clarke después de que Marriaga dejó caer el elevado de Clarke al jardín derecho para un error.

Harold Ramírez conectó un doble impulsor en la octava. Con dos en base y dos outs, Gio Urshela hizo swing y falló ante tres sliders consecutivos de Eric Cerantola.

Nori conecta dos jonrones, Canzone impulsa cuatro carreras e Italia blanquea a Brasil 8-0

Dante Nori conectó dos jonrones y Dominic Canzone conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras para ayudar a Italia a vencer 8-0 a Brasil en la actividad del Grupo B en Houston.

El juego estaba sin anotaciones hasta la sexta entrada, cuando el Astro Zach Dezenzo conectó un sencillo impulsor con un out para poner a Italia al frente. Jac Caglianone siguió con un doble con dos outs que impulsó otra carrera, pero Dezenzo fue puesto out en el plato en la jugada para terminar la entrada.

El primer jonrón de Nori llegó con un out en la séptima para poner el marcador 3-0. Con dos outs, Canzone conectó un jonrón al jardín derecho-central para ampliar la ventaja a 6-0.

Con un out en la octava, Nori se voló la barda de nuevo con un jonrón solitario al jardín derecho-central que puso el marcador 7-0. Canzone conectó un doble impulsor con dos outs para dejar a Italia arriba 8-0.

Brasil apenas conectó cuatro sencillos para caer a 0-5 de por vida en el torneo después de perder ante Japón, Cuba y China en 2013 en su única otra aparición en el Clásico Mundial. El equipo perdió ante Estados Unidos 15-5 en su debut del Clásico Mundial el viernes por la noche.

El abridor de Brasil Enzo Sawayama permitió dos hits en cuatro entradas sin permitir carrera e Italia el abridor Sam Aldegheri permitió un hit y ponchó a ocho en 4 2/3 entradas en blanco.

Italia juega contra Gran Bretaña el domingo y Brasil enfrenta a México el domingo por la noche.