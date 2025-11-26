Ofrece SET la Feria Vocacional de Educación Media Superior

La jornada se ofreció orientación vocacional, información sobre la oferta educativa disponible en la región y espacios de atención para que los jóvenes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.— La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, llevó a cabo la Feria Vocacional de Educación Media Superior, dentro de la iniciativa Estrategia de Absorción del Ciclo Escolar 2026-2027.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, dijo que la feria tuvo como objetivo facilitar el acceso de las y los estudiantes que concluyen la secundaria a la educación media superior en el ciclo escolar inmediato, mediante una estrategia de atención con enfoque humanista impulsada en el marco de la Subcomisión de Planeación de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS).

Comentó que durante la jornada se ofreció orientación vocacional, información sobre la oferta educativa disponible en la región y espacios de atención para que las y los jóvenes conozcan las alternativas académicas que les permitirán continuar con su formación escolar.

Explicó que los CREDES tienen la misión de proponer y ejecutar estrategias estatales y regionales que permitan mejorar la calidad educativa, coordinar y gestionar servicios, recursos humanos, financieros y materiales, así como apoyar proyectos y actividades de los distintos niveles educativos bajo un modelo de gestión estratégica con enfoque regional.

Detalló que su visión se centra en fortalecer el funcionamiento del Sistema Educativo Estatal mediante la descentralización, elevar la calidad de la educación respondiendo a las necesidades de cada zona y asegurar que los servicios y programas se presten de manera eficiente y oportuna en los lugares donde se generan las demandas educativas.

Crespo Solís indicó que, con acciones como esta Feria Vocacional, la SET reafirma su compromiso de ofrecer a las y los jóvenes herramientas que les permitan construir un futuro académico sólido, inclusivo y acorde con las oportunidades que demanda la sociedad actual, en sintonía con la visión educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Entre las autoridades que se dieron cita en la Feria Vocacional de Educación Media Superior estuvieron la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal; el jefe del CREDE en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández, y Cynthia Lizeth Ramos Monsivais, enlace de EMS del CREDE, así como supervisores y directores de secundarias técnicas y generales, además de directivos de instituciones de educación media superior.