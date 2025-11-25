Promueven examen de manejo en Presidencia Cerquita de Ti este jueves en la Buenavista

Será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la plaza pública “Margarita Maza de Juárez”

Durante la jornada se brindarán Audiencia Ciudadana, lotería, recepción de reportes, denuncias, asesorías legales y convenios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a participar en la próxima jornada de Presidencia Cerquita de Ti, que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre de 2025, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la plaza pública “Margarita Maza de Juárez”, ubicada en la esquina de Francisco Javier Mina y General P. Anaya, en la colonia Buenavista.

En esta edición, las y los asistentes podrán realizar su examen de manejo, uno de los trámites más solicitados por la comunidad. Además, se ofrecerá una amplia variedad de servicios de atención ciudadana, salud y asistencia social.

También habrá expedición de documentos oficiales, incorporación a programas sociales, así como inscripción a talleres culturales y deportivos.

A través de las Brigadas de Salud, se ofrecerán consultas general, dental, nutricional, psicológica, así como atención del Servicio Integral de la Mujer (SIM). También se contará con servicio de corte de cabello para el público asistente.

El Módulo del DIF Municipal atenderá trámites de tarjetas para personas con discapacidad, credencial nacional para pacientes con discapacidad, área jurídica, psicología, inscripción a medicina física y rehabilitación CRI-DIF, trabajo social y estudios socioeconómicos.

También estará presente el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, que brindará asesoría jurídica gratuita, así como el módulo para el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible”.

La comunidad podrá acceder además al registro y entrega de apoyo alimentario y a diversos trámites municipales sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa reforzando el acercamiento directo con las familias de Nuevo Laredo, facilitando servicios y apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida en cada colonia.