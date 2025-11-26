Refrenda Tamaulipas compromiso nacional para proteger a las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Como parte de los acuerdos realizados por las y los gobernadores del país, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció fortalecer la defensa de las mujeres, mediante la homologación de leyes en los congresos locales. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Durante un enlace virtual con la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su disposición de trabajar diariamente, comprometido con la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. “Aquí estamos puestos, presidenta”, expresó.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y acompañado por Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, así como por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad del Congreso, Villarreal Anaya destacó el compromiso de los tres Poderes del Estado con esta iniciativa nacional.

“Decirle presidenta que trabajamos día con día desde los tres poderes del Estado, adheridos a sus compromisos nacionales para la vida, la tranquilidad y la felicidad bajo los principios de equidad, e igualdad, que se implementan en todos los ámbitos de nuestro desarrollo social”, mencionó.

