Ofertarán más de mil 500 vacantes en la Primera Feria del Empleo 2026

Será el 21 de enero en el Polyforum La Fe

La feria de empleo responde a una instrucción de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de generar espacios donde las empresas puedan acercar sus oportunidades laborales directamente a la población. [Agencias]

La feria de empleo responde a una instrucción de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de generar espacios donde las empresas puedan acercar sus oportunidades laborales directamente a la población. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo informó que el próximo miércoles 21 de enero se llevará a cabo la Primera Feria del Empleo 2026, en el Polyforum La Fe, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se ofertarán más de mil 500 vacantes a través de 90 empresas de los sectores comercio, industria y servicios.

La secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, informó que esta feria forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la vinculación laboral en la ciudad y facilitar el acceso al empleo para las y los neolaredenses.

“Estamos a pocos días de la primera feria de empleo del año y los invitamos a que acudan con tiempo, desde temprano, preparados con su solicitud de empleo, identificación y su información general. En un solo lugar podrán aplicar a más de una empresa y conocer diferentes tipos de vacantes”, señaló.

Cavazos Muñoz explicó que la feria responde a una instrucción de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de generar espacios donde las empresas puedan acercar sus oportunidades laborales directamente a la población.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con una base de datos inteligente que permite dar seguimiento a las personas que buscan empleo, no solo durante la feria, sino de manera permanente desde la Coordinación de Empleo.

“Nosotros fungimos como facilitadores; recopilamos la información de los buscadores de empleo y la vinculamos con las empresas, que son quienes realizan sus propios procesos de contratación. El objetivo es mantener una vinculación constante y efectiva”, agregó.

Finalmente, destacó que Nuevo Laredo mantiene una tendencia positiva en generación de empleo, con proyectos de expansión y nuevas aperturas previstas para este 2026, lo que permitirá seguir fortaleciendo la economía local y la oferta laboral en la ciudad.