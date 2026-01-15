Avanza instalación de tomógrafo del Sistema DIF

El Sistema DIF Nuevo Laredo se encuentra cada vez más cerca de ofrecer a la ciudadanía un servicio de tomografía moderno, accesible y confiable, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. [Agencias]

El Sistema DIF Nuevo Laredo se encuentra cada vez más cerca de ofrecer a la ciudadanía un servicio de tomografía moderno, accesible y confiable, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo avanza de manera firme con el nuevo Tomógrafo, con acciones que permitirán su próxima inauguración y puesta en operación en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de este proceso, se lleva a cabo la capacitación del personal del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), a fin de garantizar una atención profesional, segura y de calidad una vez que el equipo entre en funcionamiento.

En este contexto, se sostuvo una reunión de trabajo con Rodolfo Ramos Treviño, Coordinador Jurisdiccional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Nuevo Laredo, en la que participaron el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, así como personal del organismo, para dar seguimiento a los lineamientos y procesos requeridos para la correcta operación del nuevo servicio.

Al respecto, Viviano Vázquez Macías destacó que este proyecto representa un avance significativo en la atención a la salud de la población: “Estamos trabajando de manera responsable y coordinada para que el nuevo TAC cumpla con todos los requerimientos técnicos y sanitarios. La capacitación del personal del CRI es fundamental para asegurar un servicio eficiente y de calidad para la ciudadanía”, señaló.

Estas acciones se desarrollan gracias al respaldo y compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, cuyo trabajo y entrega han sido clave para fortalecer la infraestructura de salud en Nuevo Laredo, priorizando el bienestar de las familias, especialmente de quienes se encuentran en situación vulnerable.

Asimismo de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas, quien impulsó la adquisición de este equipo de última generación, consolidando un proyecto que ampliará el acceso a estudios de diagnóstico especializados.

Con estos avances, el Sistema DIF Nuevo Laredo se encuentra cada vez más cerca de ofrecer a la ciudadanía un servicio de tomografía moderno, accesible y confiable, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.