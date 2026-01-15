Reforma a la Ley del IPSSET, hecho inédito que garantiza pago de pensión por más de 25 años: AVA

Acompañado de líderes del magisterio y la burocracia estatal, el gobernador Américo Villarreal afirmó que mejora el retiro de los trabajadores y sus jubilaciones

Américo indicó que la reforma a la Ley del IPSSET responde a una decisión del Estado, tomada con plena conciencia de su trascendencia y con absoluto respeto a las y los trabajadores del servicio público y del magisterio. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– El gobernador Américo Villarreal Anaya junto con la dirigencia sindical del SUTSPET y del SNTE, afirmó que la reforma a la Ley del IPSSET representa un hecho inédito en la historia de la previsión social en Tamaulipas, ya que, por primera vez, garantiza y mejora el retiro de los trabajadores y sus jubilaciones por más de 25 años y además representa la construcción de un modelo sostenible para las nuevas generaciones.

“Se trata de una decisión responsable, con una visión consolidada y compartida para fortalecer el fondo de pensiones por los siguientes 25 años, reafirmando el compromiso humanista del Gobierno del Estado con una seguridad social justa, sólida y orientada al bienestar de quienes hoy sirven a Tamaulipas y de quienes lo harán en el futuro”, expresó el gobernador.

Acompañado por la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez y por Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, el jefe del Ejecutivo estatal indicó que la reforma a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) responde a una decisión del Estado, tomada con plena conciencia de su trascendencia y con absoluto respeto a las y los trabajadores del servicio público y del magisterio.

“No se trata de una medida improvisada ni circunstancial”, afirmó.

La reforma, dijo, que cuenta con la participación de las organizaciones sindicales, fue concebida como una medida preventiva, responsable y solidaria, estableciendo la ampliación de los conceptos de cotización, que ahora incluyen otras prestaciones, como la despensa o adquisición de víveres, quinquenio, compensación o gratificación, así como la aportación del gobierno, a quien corresponde el mayor impacto presupuestal, ya que además de aportar un incremento sobre las mismas prestaciones, aportará adicionalmente sobre el aguinaldo que reciben las y los trabajadores.

El gobernador mencionó que la nueva legislación asegura el pago de las pensiones actuales y futuras, respeta los derechos de las y los pensionistas en curso de pago, garantiza los derechos adquiridos, tales como los años de cotización ante el fondo o la edad para acceder a una pensión, y asegura una transición ordenada y progresiva en las aportaciones de las prestaciones que se incorporan para los trabajadores en activo.

Asimismo, contempla un incremento en las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones. Para las y los trabajadores actualmente en servicio, se establece la incorporación gradual de las nuevas prestaciones al salario base de cotización, iniciando con un 2% y con un incremento anual progresivo hasta alcanzar el 10.5% en cinco años, y para la parte patronal (el gobierno), el incremento será también escalonado hasta llegar al 27%.

En el caso de las y los trabajadores de nuevo ingreso, las cuotas máximas señaladas entran desde el inicio de su contratación.

Sobre la modificación al número de años a promediar para el salario regulador, indicó que se mantienen los años a promediar de los trabajadores en activo hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, y para las nuevas generaciones de trabajadores se establece en 10 años.

Respecto a la edad para acceder a una pensión, para trabajadores activos antes de la reforma se conserva la edad establecida en la ley de 2015, y para la nueva generación que ingresó a partir del 1° de enero de 2026 es de 65 años.

En su intervención, la secretaria general del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, y el dirigente del magisterio en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, respaldaron la reforma a la Ley del IPSSET y reconocieron el liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal para garantizar los derechos de las y los trabajadores, sin afectar las prestaciones y garantizar jubilaciones dignas, además de que coloca a Tamaulipas como un ejemplo a nivel nacional por la suma de voluntades y permite avanzar de manera responsable y solidaria.

En el evento acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración; Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas, y Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del IPSSET.