Consolida Tamaulipas liderazgo en comercio, logística y energía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas es una potencia en comercio binacional, en logística de movilidad y en generación de energía, con desarrollo de puertos, carreteras y vías férreas y con una posición geográfica privilegiada, pero la transformación que vive el estado va de la mano del progreso y de mejores oportunidades, en una distribución más justa y equitativa para las y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Esa es la visión de un estado progresista, de un estado que busca un beneficio para su sociedad y atento también a algo sustantivo que ha sido un compromiso personal: la seguridad de la que debemos gozar todos los tamaulipecos y las tamaulipecas”, expresó.

En la emisión dominical del programa “Diálogos con Américo”, el gobernador destacó que, de los 43 cruces o puentes internacionales del país con la Unión Americana, 19 de estos se encuentran en Tamaulipas y 11 están dedicados al comercio, al transporte y al intercambio a través de tractocamiones y contenedores.

Como resultado de esta extraordinaria condición, dijo que el 42 por ciento del intercambio comercial con Estados Unidos vía terrestre de todo el país pasa por nuestra frontera y el 54 % de este intercambio comercial pasa a través de las líneas férreas de la entidad, y por vía marítima ocupamos el tercer lugar nacional, también en el intercambio de contenedores, bienes y servicios.

“Así es que somos una potencia en esta movilización logística de bienes y servicios que se dan a través de nuestra entidad con esta cantidad de oportunidades de vías férreas, de carreteras, de puertos, y eso hace que nos dé una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo, asentado en un estado que también privilegiadamente tiene una condición de una gran capacidad de generación de energía”, mencionó.

Otros indicadores que posicionan a Tamaulipas como referente nacional, dijo, son el primer lugar en exportaciones de la industria petroquímica; el tercer lugar en la fabricación de accesorios electrónicos y de equipos de generación eléctrica; el cuarto lugar en la conformación y maquila de equipo de comunicación, computación y de medición, y también el cuarto lugar en construcción de equipo de altas especificaciones, como tractores y equipos que se requieren para la industria de la construcción.

Agregó que el potencial energético de Tamaulipas se verá fortalecido con la construcción de una planta de ciclo combinado en Altamira y la autorización para incrementar la capacidad de generación de energía eólica a través de aerogeneradores y la instalación de parques fotoeléctricos.

“Esto, sin duda, en estos próximos años, en el mediano o corto plazo, nos va a transformar en la primera entidad con mayor capacidad de producción energética a nivel nacional”, afirmó.

Durante el programa que se transmite a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas y Radio Tamaulipas Multicast, Américo Villarreal también mencionó los grandes proyectos que están en marcha frente a las costas tamaulipecas, en la explotación de un yacimiento petrolero en aguas ultraprofundas del Golfo de México, que representa el tercer campo petrolero más grande del mundo y que impulsará el desarrollo del puerto del Norte, en Matamoros, así como una empresa que trabaja en la licuefacción de gas y que a la fecha ha dado grandes oportunidades a trabajadores de Tamaulipas.

Ante estas oportunidades, el gobernador puntualizó que las instituciones de educación superior trabajan para tener una juventud con esa capacidad y formación, “y no ser simples espectadores, sino actores de estas grandes oportunidades que existen”.

Mencionó que gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum se impulsa el desarrollo de nuevos ejes carreteros y Tamaulipas se verá favorecido con la ruta que saldrá de la Ciudad de México, pasará por Tuxpan y llegará a Tampico, y de ahí seguirá una supercarretera de cuatro carriles hasta Reynosa.

“Por tanto, tendremos que seguir preparándonos y adecuándonos al futuro para nuestra entidad en el concierto a nivel nacional”, expresó.

Por último, mencionó que así como el estado se apoya en la Federación, la administración estatal también respalda a los municipios en forma concurrente y prueba de ello es que no se ha dejado de hacer obra en los 43 municipios, en acuerdo con las alcaldesas y los alcaldes, con quienes se pulsa cuáles son las necesidades más apremiantes de la población.

“Entonces esa es la visión humanista de estar atentos al progreso y a las oportunidades en una distribución más justa y equitativa”, mencionó.