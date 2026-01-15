Impulsa Sadio Mané a Senegal a final africana ante Egipto

El gol de Mané elimina a Egipto y cita a los Leones de Teranga con Marruecos en Rabat

Sadio Mané (izquierda), de Senegal, celebra tras anotar el gol de apertura de su equipo durante el partido de fútbol de la semifinal de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Egipto en Tánger, Marruecos, el miércoles 14 de enero de 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

TANGIER, Marruecos.- Sadio Mané nuevamente superó a su excompañero Mohamed Salah, al llevar a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones el miércoles, con una victoria de 1-0 sobre Egipto.

La espera de Salah por un título de la Copa Africana continúa —Egipto perdió la final de 2021 en penales ante Senegal , cuando Mané, su entonces compañero en el Liverpool, reclamó el primer cetro para Senegal.

Mané y sus Leones de Teranga tienen la oportunidad de conseguir su segundo título el domingo, cuando disputen la final contra Marruecos en Rabat. La nación anfitriona derrotó a Nigeria en penales en la segunda semifinal.

Senegal jugará su primer partido del torneo fuera de Tánger, y será el duelo decisivo.

El dos veces Futbolista Africano del Año rompió el empate el miércoles a los 78 minutos, cuando disparó desde justo fuera del área de penalti hacia la esquina inferior izquierda después de que el remate inicial de Lamine Camara fuera bloqueado.

Esto desató celebraciones y generó alivio entre los aficionados de los Leones de Teranga en el Gran Estadio de Tánger, donde Senegal había tomado la iniciativa pero luchaba por encontrar oportunidades claras contra la obstinada defensa de los Faraones.

“Totalmente merecimos esta victoria”, dijo el defensor de Senegal Moussa Niakhaté. “Los asfixiamos, no les dejamos hacer su juego, y tampoco nos dejamos reaccionar. Finalmente, al intentar constantemente, el gol entró”.

El capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, se perderá el partido por el título contra Marruecos después de recibir una tarjeta amarilla que significó una suspensión. Además, salió lesionado a los 23.

Koulibaly fue amonestado a los 17 por una falta táctica sobre Omar Marmoush. El capitán también fue expulsado en la victoria de la fase de grupos sobre Benín y, en consecuencia, se perdió el triunfo sobre Sudán.

Su torneo terminó en términos efectivos cuando tuvo que ser reemplazado por Mamadou Sarr debido a una lesión.

Nicolas Jackson había disparado por encima justo antes de que Senegal mostrara más intención ofensiva. Habib Diarra y Pape Gueye también tuvieron intentos que fueron repelidos.

Las tensiones se intensificaron entre los suplentes rivales y el cuerpo técnico cuando Salah cometió una falta a Mané cerca de ellos , pero el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, y su homólogo egipcio, Hossam Hassan, lograron calmar los ánimos.

Habib Diarra de Senegal fue amonestado por discutir, lo que significa que también se perderá la final.

Salah envió un peligroso tiro libre que pasó por un grupo de jugadores y salió antes del descanso. Fue lo más cerca que estuvieron los Faraones de anotar.

Senegal efectuó 11 disparos —cuatro a puerta— para cuando Mané finalmente rompió el empate. Egipto, sin ninguno, se vio obligado a reaccionar.

Marmoush vio tapado un remate en el tiempo de descuento mientras los desesperados egipcios no obtenían resultados.