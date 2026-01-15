Ordenan Nuncio Apostólico y 30 Obispos de México a nuevo Obispo en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vivió un momento histórico al convertirse en sede de la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, un acontecimiento sin precedentes que reunió a 30 obispos de diferentes partes del país, así como una amplia comunidad proveniente de distintos puntos del noreste del país.

Este evento de alto significado espiritual y social; en este marco, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas acudió a la solemne ceremonia, refrendando con su presencia la relevancia institucional del acto y el compromiso de su gobierno con el respeto, la pluralidad y la vida comunitaria.

La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral del Espíritu Santo, donde se congregaron cientos de familias, líderes religiosos y fieles provenientes de distintos puntos del noreste del país, en un encuentro sin precedentes que contó con la distinguida presencia de Monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México, representante del Vaticano en el país.

La alcaldesa destacó la trascendencia del momento que vive la Diócesis y el impacto positivo que tiene para la vida pública y social de la ciudad, subrayando el respeto institucional del Gobierno Municipal hacia todas las creencias y expresiones de fe.

“Usted llega hoy para convertirse en el cuarto Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, y lo hace en una etapa de gran optimismo y renovación, donde su presencia viene a fortalecer el espíritu de unidad que tanto nos distingue como comunidad. La fe es, sin duda, un motor poderoso que mueve voluntades y transforma realidades. En el Gobierno Municipal que me honro en encabezar, estamos convencidos de que la promoción de los valores, el respeto, la solidaridad y la paz, es el camino más sólido para construir la sociedad que todos anhelamos”, expresó.

La alcaldesa, refrendó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una relación de colaboración institucional con todas las organizaciones religiosas, siempre en un marco de respeto, pluralidad y diálogo, orientado al bienestar colectivo.

“Quiero reiterar hoy el compromiso total de esta administración para coadyuvar con usted y con todos los grupos religiosos de nuestra ciudad. Nuestra meta es común: trabajar por la cohesión social, por el bienestar de nuestras familias y por un Nuevo Laredo donde la armonía sea el lenguaje que nos una a todos”, señaló.

Con su presencia en este acontecimiento, la presidenta municipal reafirma el carácter institucional, incluyente y respetuoso de su gobierno, reconociendo el papel que las distintas expresiones de fe desempeñan en la construcción del tejido social y en la promoción de valores que fortalecen la convivencia y la paz en Nuevo Laredo.