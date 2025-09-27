Nuevo accidente en la autopista de la Carretera Nacional

El conductor resultó ileso y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades

De acuerdo con el reporte, un vehículo se le atravesó repentinamente, lo que obligó al chofer a desviarse para evitar un choque frontal. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial se registró en la Autopista de la Carretera Nacional, luego de que un tracto camión con caja tráiler saliera del camino tras realizar una maniobra de emergencia.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 188, cuando la pesada unidad circulaba de sur a norte. De acuerdo con el reporte, un vehículo se le atravesó repentinamente, lo que obligó al chofer a desviarse para evitar un choque frontal.

La maniobra hizo que el tracto camión abandonara la carpeta asfáltica, quedando detenido entre el monte, fuera de la vía. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas.

El conductor resultó ileso y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, quienes confirmaron que no hubo daños a terceros más allá de la salida del camino.

Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

La circulación vehicular no se vio afectada de manera significativa, aunque las autoridades recomendaron a los automovilistas manejar con precaución y mantener distancia para evitar este tipo de incidentes.