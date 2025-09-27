EU endurece reglas para camioneros extranjeros

El Departamento de Transporte de Estados Unidos endureció el viernes los requisitos para que los no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales después de que ocurrieran tres accidentes fatales este año, los cuales, según las autoridades, fueron causados por conductores inmigrantes.

Las nuevas reglas harán extremadamente difícil que los inmigrantes obtengan licencias de conducir comerciales porque sólo serán elegibles tres clases específicas de titulares de visas. Los estados también tendrán que verificar el estado migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Estas licencias serán válidas por un año como máximo.

Una auditoría nacional de estas licencias comenzó después de un accidente en Florida en el que murieron tres personas, el cual según las autoridades fue provocado por un conductor que estaba en el país ilegalmente que dio una vuelta prohibida. Otros accidentes fatales de camiones en Texas y Alabama este año también generaron preguntas sobre estas licencias.

Millones de dólares en fondos federales en juego

El secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con revocar 160 millones de dólares en fondos federales a California porque los investigadores encontraron que una de cada cuatro de las 145 licencias de conducir comerciales para no ciudadanos emitidas desde junio que revisaron no deberían haber sido emitidas.

Mencionó cuatro ejemplos en los que California emitió licencias que siguen siendo válidas aun después de que el permiso de trabajo del conductor expiró, en ocasiones, por varios años. El estado tiene 30 días para presentar un plan para cumplir con las nuevas normas, o perderá fondos.

Duffy dijo que las reglas actuales no son lo suficientemente estrictas y que varios estados no las están siguiendo. En la auditoría se hallaron licencias emitidas de manera incorrecta en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

“Tenemos un sistema gubernamental diseñado para mantener seguras a las familias estadounidenses en la carretera. Pero ese sistema ha sido puesto en riesgo”, aseveró el funcionario.

Anteriormente, Duffy había amenazado con retirar algunos fondos federales a California, Washington y Nuevo México por no hacer cumplir los requisitos de competencia en el idioma inglés para camioneros, que entraron en vigor este verano. El Departamento de Transporte aun revisa las respuestas de esos estados. Ha cuestionado si el conductor del camión en Florida entiende inglés, pero un video de una parada de tránsito que las autoridades de Nuevo México publicaron mostró que se comunicaba con un agente.

California destaca sus antecedentes de seguridad

California defendió sus prácticas en respuesta a la amenaza anterior, y una portavoz del gobernador Gavin Newsom desestimó el reciente ataque de Duffy.

“La exestrella de reality show de segunda categoría y actual secretario de Transporte todavía no entiende la ley federal. Responderemos a la carta de hoy a su debido tiempo”, dijo la portavoz Diana Crofts-Pelayo.

Añadió que los titulares de licencias de conducir comerciales de California tuvieron una tasa de accidentes significativamente más baja que el promedio nacional y que el promedio de Texas, que es el único estado con más licencias de camioneros.

Todos los estados deben pausar la emisión de licencias de conducir comerciales a no ciudadanos hasta que puedan cumplir con las nuevas reglas.

Las nuevas reglas restringen licencias comerciales

De acuerdo con las nuevas normas, solo 10.000 de los 200.000 no ciudadanos que actualmente tienen licencias comerciales calificarían para obtenerla, ya que sólo estarán disponibles para conductores con una visa H-2A, H-2B o E-2. La H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, mientras que H-2B es para trabajadores temporales no agrícolas, y E-2 es para personas que hacen inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos. Pero las reglas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190.000 conductores podrán mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

Duffy dijo que, aunque existen informes de una escasez de conductores de camiones, no cree que las nuevas reglas causen un problema porque estas licencias representan sólo alrededor del 5% del total de permisos de conducir comerciales.

Eliminar a los conductores no ciudadanos de la industria podría obligar a las empresas de transporte a aumentar los salarios para los operadores de nivel inicial y atraer a más buscadores de empleo, dijo Jonathan Marques, fundador de Driving Academy en Linden, Nueva Jersey.

Grupos comerciales que apoyan el cambio

La Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores habían presionado por una auditoría de licencias comerciales.

“Las reglas sólo funcionan cuando se aplican de manera congruente, y es imperativo que todas las agencias estatales de licencias de conducir cumplan con las regulaciones federales”, comentó Chris Spear, presidente y director general de la ATA.

Todd Spencer, quien lidera el grupo de conductores independientes, afirmó que las lagunas han permitido que conductores no calificados ingresen a las carreteras de Estados Unidos, creando riesgos de seguridad. “Estas acciones de cumplimiento también eliminarán a los malos actores de la carretera y restaurarán la rendición de cuentas en el sistema”, aseveró.

El accidente en Florida provocó la indignación del presidente Donald Trump y de Duffy, y desató una lucha política entre los gobernadores de Florida y California. También puso a los conductores de camiones sijs en el centro de la controversia porque el conductor del camión en el accidente de Florida profesa esa fe.

El accidente en Texas citado por Duffy ocurrió en marzo, cuando un conductor de camión no frenó y se estrelló con una fila de autos, provocando un choque en cadena de 17 vehículos en el que murieron cinco personas. Dijo que el conductor, que no era ciudadano estadounidense, tenía antecedentes de cambiar imprudentemente de carril, ignorar señales de tránsito y múltiples violaciones de las reglas de servicio. El Departamento de Transporte dijo que ese conductor estaba calificado para recibir una licencia comercial para no ciudadanos, pero se le emitió una para ciudadanos.

En el accidente en Alabama estuvo involucrado un conductor de camión en su tercer día de trabajo que, según Duffy, había reprobado una prueba de habilidades por exceso de velocidad. Ese conductor, que no era ciudadano estadounidense, chocó con cuatro vehículos detenidos en un semáforo en rojo, matando a dos personas. Ese conductor tenía una autorización de empleo válida, pero no presentó otros documentos requeridos que verificaran su estado migratorio, por lo que no debería haber recibido una licencia, según el Departamento de Transporte.

Accidente fatal en Florida provoca escrutinio

El 12 de agosto, Harjinder Singh hizo un giro en U ilegal en una autopista de Florida, informó la Patrulla de Caminos. Una miniván que viajaba detrás se estrelló contra el remolque del camión.

Dos pasajeros de la miniván murieron en el lugar y el conductor falleció en un hospital. Singh y un pasajero en su camión resultaron ilesos.

El conductor vivía en California, pero obtuvo originalmente una licencia de conducir comercial en Washington antes de conseguir una en California. Las consecuencias del accidente alimentaron una disputa verbal entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobierno de Trump.

Singh enfrenta una audiencia el lunes por cargos de homicidio vehicular y homicidio involuntario, según los registros judiciales en el condado de St. Lucie, Florida. El gobierno federal ha solicitado que sea transferido a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una vez que se complete su caso penal.

La abogada de Singh, Natalie Knight-Tai, declinó hacer comentarios inmediatos sobre el caso.