Solicitan fabricantes a Corte Suprema frenar restricciones a píldora abortiva en EU

Esta fotografía del 18 de julio de 2024 muestra píldoras de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, en Ames, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall)

Esta fotografía del 18 de julio de 2024 muestra píldoras de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood, en Ames, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall)

WASHINGTON.- Dos fabricantes de la mifepristona, una píldora abortiva ampliamente utilizada, pidieron el sábado a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee un fallo de una corte federal de apelaciones que eliminó el acceso al fármaco por correo apenas un día antes, en la mayor sacudida a la política sobre el aborto en Estados Unidos desde la anulación del fallo en el caso Roe vs. Wade.

Danco Laboratories pidió a la corte una suspensión de emergencia de la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, al señalar que el fallo de apelación “agrega confusión y agitación inmediatas en decisiones médicas altamente sensibles al tiempo”. GenBioPro, que fabrica una versión genérica de la mifepristona, presentó una solicitud similar.

El fallo unánime, emitido el viernes por la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, supone una importante victoria para los opositores al aborto que buscan frenar el flujo de píldoras abortivas recetadas en línea que, en su opinión, socavan las prohibiciones estatales del procedimiento. El fallo exige que la mifepristona se distribuya únicamente en persona y en clínicas, dejando sin efecto regulaciones establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Ahora veremos, creo que de una manera que no hemos visto antes, cómo se verá la nación cuando las prohibiciones del aborto realmente estén en vigor”, dijo Mary Ziegler, experta en derecho del aborto y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis.

Esto es lo que hay que saber:

El impacto se extiende más allá de los estados que prohíben el aborto

Frustrada por la falta de medidas federales contra los abortos con medicamentos, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la FDA el año pasado, al afirmar que permitir que la mifepristona se distribuya por correo debilita la prohibición estatal del aborto en todas las etapas del embarazo.

El fallo del viernes se mantiene vigente mientras el caso avanza en los tribunales. Afecta a todos los estados, incluso a aquellos sin restricciones al aborto.

“Este es un enorme problema de acceso para pacientes que no tienen proveedores cercanos, o proveedores cercanos que estén dispuestos a recetar”, dijo Josh Thorburn, propietario de Eddie’s Pharmacy en Los Ángeles.

Hay pocos precedentes de que una corte federal deje sin efecto las regulaciones científicas de la FDA, y aún está por verse cómo la decisión podría afectar a largo plazo la forma en que se dispensa el medicamento.

Murrill, de tendencia republicana, celebró el fallo como una “victoria por la vida”, y otros activistas antiaborto aplaudieron la revocación de normas finalizadas durante el régimen del expresidente Joe Biden que pusieron fin a un requisito de larga data: que las píldoras se obtuvieran en una consulta médica presencial.

Hasta el momento, representantes de la FDA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no han respondido a solicitudes de comentarios.

La mifepristona se considera segura y eficaz desde hace tiempo

La mifepristona fue aprobada en el 2000 como una forma segura y eficaz de interrumpir embarazos tempranos. Por lo general se utiliza en combinación con un segundo fármaco, el misoprostol, que no se ve afectado por el fallo, pero que por sí solo es menos eficaz.

En varias encuestas se ha encontrado que la mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan con píldoras y que aproximadamente uno de cada cuatro abortos a nivel nacional se prescribe mediante telesalud. Distintos proveedores han sugerido que su disponibilidad a través de la telesalud es una razón por la que el número de abortos en Estados Unidos no ha disminuido desde que el fallo del caso Roe vs. Wade fue anulado en el 2022.

Como resultado, las píldoras abortivas y quienes las recetan desde fuera del estado se han convertido en objetivos clave de los opositores al aborto.

Algunos estados gobernados por demócratas han adoptado leyes que buscan proteger a los proveedores que recetan mediante telesalud y envían las píldoras por correo a estados con prohibiciones. Esas llamadas “leyes escudo” están siendo puestas a prueba mediante casos civiles y penales en Luisiana y Texas.

La doctora Angel Foster, proveedora de telesalud en un estado con una ley escudo, trabajaba con expertos legales para entender cómo el fallo afectará a su organización, The Massachusetts Medication Abortion Project.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir brindando atención a personas en los 50 estados”, afirmó.

Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva de Reproductive Freedom for All, dijo que los proveedores están “en el limbo” mientras esperan nuevas decisiones judiciales, pero pueden adoptar el uso únicamente de misoprostol para la atención del aborto.

“Ha tenido un efecto intimidatorio en los proveedores de todo el país, y tendrá un efecto intimidatorio en los pacientes, que ya enfrentan dificultades para navegar la ley estado por estado, y lo que pueden obtener y cómo pueden obtener atención”, dijo.

Política sobre el aborto podría entrar en juego en elecciones intermedias

El caso, que se prevé sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, podría convertir de nuevo al aborto en un tema clave en las elecciones intermedias, al tiempo que los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y los republicanos luchan por mantener una estrecha mayoría.

“Esto será un cambio bastante significativo en términos de cómo las personas experimentan el acceso al aborto, probablemente tan significativo como cualquier cosa que hayamos visto desde que (el fallo del caso Roe vs. Wade) fue anulado”, dijo Ziegler. “Así que otra gran incógnita va a ser hasta qué punto los votantes sienten eso antes de ir a las urnas, y hasta qué punto se convierte entonces en un tema electoral”.

Ziegler dijo que el caso también “de alguna manera pone al presidente en la posición de tener que dejar de estar al margen en este tema de una manera que no hemos visto antes”.

Resultados electorales recientes sugieren que los votantes que buscan mantener el acceso al aborto tienen el impulso político. Desde que el fallo del caso Roe vs. Wade fue anulado, el aborto ha estado directamente en la boleta en 17 estados. Los electores han defendido la postura a favor del derecho al aborto en 14 de esas consultas.

Fatima Goss Graves, partidaria del derecho al aborto y presidenta y directora ejecutiva del National Women’s Law Center, dijo que el fallo está “profundamente desfasado tanto con el público como con la ciencia basada en hechos”.

Trump recibió críticas tras el fallo por parte de algunos defensores antiaborto, quienes manifestaron su frustración porque él no tomó medidas para bloquear la distribución de la píldora.

Durante el gobierno de Trump, la FDA aprobó el año pasado otra versión genérica de la mifepristona, lo que molestó a algunos aliados del presidente republicano.

“Es vergonzoso que la inacción del gobierno de Trump haya obligado a los estados provida a llevar su batalla a las cortes federales”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, quien también aplaudió el fallo de apelación.