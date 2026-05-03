Hace historia Golden Tempo al ganar Derby de Kentucky con entrenadora pionera

Cherie DeVaux se convierte en primera mujer en lograr triunfo en carrera inaugural de la Triple Corona

Golden Tempo (19), montado por el boricua Jose L. Ortiz, gana la 152.Âª ediciÃ³n de la carrera de caballos Kentucky Derby en Churchill Downs, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson)

Golden Tempo (19), montado por el boricua Jose L. Ortiz, gana la 152.Âª ediciÃ³n de la carrera de caballos Kentucky Derby en Churchill Downs, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson)

LOUISVILLE, Kentucky.- Golden Tempo ganó el Derby de Kentucky el sábado, convirtiendo a Cherie DeVaux en la primera mujer en entrenar al ganador de la etapa inaugural de la Triple Corona.

Montado por el puertorriqueño Jose Ortiz, Golden Tempo —que estuvo al fondo del grupo al principio— arremetió en la recta final para hacer historia para DeVaux en la carrera de 1 1/8 millas, ganando con momios de 23-1. Renegade fue segundo, montado por el hermano de José, Irad Ortiz Jr. mientras la gran sorpresa fue Ocelli que termimó tercero.

“No tengo palabras en este momento. Simplemente no puedo. Estoy tan, tan, tan feliz por Golden Tempo. Jose hizo un trabajo maravilloso, un trabajo magistral para llevarlo hasta ahí. Estaba tan lejos de la pelea”, añadió DeVaux.

DeVaux es apenas la segunda entrenadora en ganar cualquier carrera de la Triple Corona después de Jena Antonucci con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023. Ganó el Derby en su primera oportunidad, ocho años después de iniciar su propio establo .

“Me alegra poder ser una representante de todas las mujeres en todas partes de que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos”, dijo DeVaux .

Durante la semana, DeVaux pasó de restarle importancia a lo que significaría ser la primera mujer en entrenar a una ganadora del Derby a entender que es un modelo a seguir para niñas que quizá quieran seguir sus pasos algún día. Es apenas la 18va mujer en ensillar un caballo en el Derby de Kentucky.

Jose Ortiz mostró la destreza en la monta que lo ha hecho tan exitoso en Churchill Downs en días recientes para ganar el Derby por primera vez en su 11mo intento. Ocurrió poco menos de 24 horas después de que también ganó el Kentucky Oaks, la principal carrera para potrancas de 3 años.

El Derby de Kentucky se disputó con apenas 18 caballos después de que Great White fue retirado a última hora por tirar a su jinete. Los veterinarios de la pista tomaron la decisión de retirarlo e ingresó al lote el miércoles cuando Silent Tactic fue descartado debido a una lesión en el pie .