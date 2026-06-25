Lleva Presidencia Cerquita de Ti servicios directos a familias de la Infonavit

Las y los ciudadanos tuvieron acceso a servicios municipales y estatales

Durante la jornada también se ofrecieron servicios de salud como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación, pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis. [Agencias]

Durante la jornada también se ofrecieron servicios de salud como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación, pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acercar trámites, servicios y apoyos directamente a las colonias de Nuevo Laredo, el programa Presidencia Cerquita de Ti se realizó en la Plaza Pies Mojados, ubicada entre las calles Bruno Delgado y Guadalupe García, en la colonia Infonavit, donde decenas de familias aprovecharon los distintos módulos de atención instalados para beneficio de la comunidad.

Durante la jornada, las y los ciudadanos tuvieron acceso a servicios municipales y estatales, atención médica, asesorías jurídicas, programas sociales, trámites de Registro Civil, consultas de salud, incorporación a apoyos alimentarios, así como información relacionada con licencias, placas e impuestos estatales.

Uno de los apoyos entregados durante la actividad fue una silla de ruedas para la señora María Alicia, vecina del sector, quien destacó la rapidez de la atención y el acompañamiento recibido por parte del personal.

“Estoy muy a gusto con la silla que me dieron porque está muy buena y me siento demasiado cómoda. Todo salió rápido y me atendieron muy amables”, expresó.

La beneficiaria señaló que acudió al módulo para solicitar apoyo y recibió orientación sobre la documentación necesaria para acceder al beneficio, destacando además el trato humano brindado durante el proceso.

“Vine a ver si me daban el apoyo y gracias a Dios sí. Fueron muy atentos conmigo y con todas las personas que estaban ahí solicitando algún apoyo”, comentó.

Además de recibir la silla de ruedas, indicó que fue orientada para continuar con la atención médica relacionada con su estado de salud, lo que consideró una muestra de interés genuino por parte de quienes la atendieron.

Durante la jornada también se ofrecieron servicios de salud como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación, pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis, consultas médicas generales, nutricionales, psicológicas y de salud integral de la mujer.

Sin olvidar que los asistentes también pudieron realizar pagos de impuesto predial, reportes ciudadanos, convenios, expedición de documentos oficiales, inscripción a talleres culturales y deportivos, trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos lo Hacemos Posible” y recibir asesoría gratuita por parte del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo.

A través de Presidencia Cerquita de Ti, el Gobierno Municipal continúa acercando soluciones, programas y servicios a las colonias, facilitando el acceso a beneficios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.