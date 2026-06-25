Detienen a hombre con documentos falsos cerca del Consulado de Nuevo Laredo

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de falsificación y uso de documentos públicos y privados, durante un operativo de vigilancia realizado en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:05 horas del pasado 23 de junio, cuando agentes que realizaban recorridos de seguridad observaron a un individuo que presuntamente insultaba a transeúntes en el cruce de la calle Privada Jalisco y la avenida Paseo Colón.

Al aproximarse para entrevistarlo, el hombre manifestó a los oficiales que portaba documentación falsa con la intención de realizar un trámite para obtener una visa láser. Posteriormente, según el reporte policial, intentó agredir a los elementos de seguridad, quienes procedieron a asegurarlo.

Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron un folder color rojo que contenía diversos documentos presuntamente apócrifos, entre ellos recibos de nómina, una constancia laboral, documentación relacionada con el Instituto Mexicano del Seguro Social y un gafete de trabajo.

Ante esta situación, los oficiales efectuaron la detención del individuo, le informaron los motivos de la misma y le dieron lectura a sus derechos conforme al protocolo correspondiente.

El detenido fue identificado como Jesús Nazaret “M”, de 43 años de edad, originario de Monclova, Coahuila, con domicilio en el municipio de Frontera y de ocupación soldador.

Posteriormente, tanto el detenido como la documentación asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en turno en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde se realizarán las investigaciones necesarias para determinar su situación jurídica.