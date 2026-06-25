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No basta con sancionar, hay que prevenir: Miranda Niño

Ante actos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes

Agencias

NUEVO LAREDO, Tam. – En el marco del Día Naranja, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño extendió un llamado urgente a la comunidad, instituciones educativas y padres de familia para trabajar en la prevención y el respeto a la legalidad, tras los lamentables acontecimientos de violencia escolar registrados en la ciudad.

​Como profesional del derecho, Miranda Niño enfatizó que la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no se garantiza únicamente por la vía del castigo, sino robusteciendo los valores y la convivencia desde el hogar.

​”Las leyes existen para aplicar justicia, pero el verdadero éxito social radica en que el delito no llegue a cometerse. Hoy más que nunca, los padres debemos estar en alerta, escuchar a nuestros hijos y supervisar su entorno. La indiferencia también es una forma de omisión”, puntualizó.

​El especialista subrayó que el Estado de Derecho exige que cualquier conflicto se resuelva exclusivamente a través del diálogo y la mediación, desterrando por completo las agresiones físicas.

​”Creer en la legalidad significa educar a las nuevas generaciones en el respeto mutuo. Las escuelas deben ser santuarios de paz. Es tarea de todos garantizar que nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes crezcan y estudien libres de miedo”, concluyó.

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