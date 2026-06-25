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Se incendia camioneta en el cruce de Anzures y Carretera Aeropuerto

Bomberos controlaron el fuego de una Ford Ranger sin que se reportaran personas lesionadas; el conductor señaló que la unidad presentaba una presunta fuga de gasolina

El incendio fue controlado por el personal de emergencia, quedando la situación bajo resguardo para la realización de las labores de seguridad y verificación correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta se incendió la tarde en el cruce de la Carretera Aeropuerto y la calle Anzures, movilizando a cuerpos de emergencia que acudieron para controlar la situación y evitar mayores riesgos en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad involucrada es una camioneta Ford Ranger modelo 2003, conducida por Saúl, quien manifestó que desde tiempo atrás percibía un fuerte olor a gasolina y sospechaba que el vehículo presentaba una fuga de combustible.

Tras registrarse el siniestro, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar para atender la emergencia. A su arribo, iniciaron las maniobras correspondientes para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran o generaran afectaciones adicionales.

Luego de varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado por el personal de emergencia, quedando la situación bajo resguardo para la realización de las labores de seguridad y verificación correspondientes.

Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas derivadas de este incidente. Las autoridades realizaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el área mientras concluían las labores de atención del siniestro.

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