Costa de Marfil avanza por primera vez a fase eliminatoria

Con un doblete de Nicolas Pépé, venció 2-0 a Curazao y selló su pase a dieciseisavos del Mundial

Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil, se lanza por un balón en el duelo mundialista ante Curazao, disputado el jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek)

Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil, se lanza por un balón en el duelo mundialista ante Curazao, disputado el jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek)

FILADELFIA.- Nicolas Pépé aportó un gol en cada tiempo y Costa de Marfil avanzó a la ronda de eliminación directa del Mundial por primera vez en la historia de este equipo de África Occidental, al imponerse el jueves 2-0 sobre Curazao.

Les Éléphants irrumpieron en la fiesta y se clasificaron desde su grupo por primera vez en cuatro participaciones mundialistas.

Costa de Marfil había vendido a Ecuador por 1-0 en la primera fecha del torneo —y en el mismo estadio de Filadelfia. En el segundo encuentro del Grupo E, cayó ante Alemania.

La selección marfileña jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega —el que termine como segundo del Grupo I.

Curazao necesitaba ganar y, en cambio, no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a las rondas de eliminación directa en la historia.