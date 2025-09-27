Pete Crow-Armstrong hace historia en la paliza de Cachorros por 12-1 sobre Cardenales

Conectó un jonrón de dos carreras para convertirse en el primer jugador de los Cachorros con 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una temporada

CHICAGO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras para convertirse en el primer jugador de los Cachorros con 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una temporada. Seiya Suzuki sentenció el juego con un grand slam y Chicago aplastó 12-1 a los Cardenales de San Luis el viernes para acercarse al primer comodín de la Liga Nacional.

Michael Busch bateó su 32do cuadrangular, liderando al equipo, y tuvo dos carreras impulsadas mientras los Cachorros, que ya están en los playoffs, ganaron por segunda vez en ocho juegos y redujeron su número mágico a uno para asegurar la ventaja de local en su serie de postemporada de primera ronda contra San Diego. El primer juego se disputará el martes.

El segundo grand slam en la carrera de Suzuki, que culminó la séptima entrada de siete carreras de Chicago, lo convirtió en el tercer jugador del equipo con 30 jonrones esta temporada. Nico Hoerner también pegó un vuelacercas.

Colin Rea (11-7) permitió dos imparables en cinco entradas y dos tercios sin carreras; ponchó a siete. Cuatro relevistas siguieron para completar un juego de cinco hits.

El joven de 23 años Crow-Armstrong se unió a Sammy Sosa como el segundo Cachorro en batear 30 jonrones y robar 30 bases. Lanzó su bate casualmente después de conectar una curva alta de Miles Mikolas (8-11) a 396 pies en las gradas del jardín entre derecho y central para darle a Chicago una ventaja de 3-0 en la cuarta entrada.

Hoerner conectó un cuadrangular solitario en la primera entrada contra Mikolas, quien permitió cuatro carreras en cuatro hits en cinco entradas.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-1; los venezolanos Yohel Pozo de 1-0, Pedro Pagés de 4-0; el dominicano José Fermín de 1-0.

Por los Cachorros, el dominicano Kevin Alcántara bateó de 1-1 con una impulsada.