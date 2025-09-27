Medias Rojas avanzan a playoffs por 1ra vez desde 2021

Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, pega un triple ante los Tigres de Detroit, el viernes 26 de septiembre de 2025 (AP Foto/Greg M. Cooper)

BOSTON (AP) — Ceddanne Rafaela conectó un triple contra la pared del jardín central para impulsar la carrera que puso fin al juego en la novena entrada, y los Medias Rojas de Boston superaron el viernes 4-3 a los Tigres de Detroit.

Gracias a la victoria, Boston aseguró un boleto de postemporada, algo que no conseguía desde 2021.

Los Medias Rojas revirtieron un déficit de 3-0 para colocarse dos juegos por delante de los Tigres y dos y medio encima de Houston en la carrera por los dos últimos boletos de comodín de la Liga Americana, con dos duelos por jugar.

Detroit, que ha perdido 12 de sus últimos 14 juegos, aún puede llegar a los playoffs e incluso ganar la División Central de la Liga Americana con ayuda de Cleveland.

Boston empató el juego en la octava entrada y luego Romy González conectó un sencillo al jardín central con un out en la novena. Rafaela, quien estuvo a punto de superar el Monstruo Verde en la séptima por aproximadamente un pie, encontró un lanzamiento con cuenta de 1-0 y estrelló la pelota contra la pared del jardín central.

González, quien se detuvo para asegurarse de que la pelota no fuera atrapada, completó su recorrido mientras sus compañeros salían del dugout para alcanzarlo en el plato.

Masataka Yoshida pegó tres hits para Boston. El cerrador Aroldis Chapman (5-3) lanzó la novena para llevarse la victoria.

Tommy Kahnle (1-5) consiguió solo un out en la parte baja de la novena.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0. El cubano Andy Ibáñez de 3-0 con una anotada. El boricua Javier Báez.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-1 con una empujada. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-0, Carlos Narváez de 3-1.