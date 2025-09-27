Ataques y disparos matan al menos a 38 en Gaza mientras Israel ignora pedidos de alto el fuego

Pero el líder de Israel se mantiene desafiante acerca de la continuidad de la guerra

Bengalas lanzadas por el ejército israelí iluminan edificios destruidos en su campaña terrestre y aérea en el norte de la Franja de Gaza, vistas desde el sur de Israel, el 24 de septiembre de 2025. (AP Foto/Leo Correa)

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 38 personas fallecieron en ataques israelíes y tiroteos en toda Gaza, reportaron funcionarios de salud, mientras crece la presión internacional para un alto el fuego, pero el líder de Israel se mantiene desafiante acerca de la continuidad de la guerra.

El operativo en el centro y norte del sitiado enclave palestino mató a gente en sus hogares en la madrugada del sábado, incluyendo a nueve personas de una misma familia en una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, según el personal de salud del hospital Al-Awda, a donde fueron trasladados los cuerpos.

Los ataques ocurrieron horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con una actitud desafiante, dijo el viernes a sus homólogos en la Asamblea General de Naciones Unidas que su país “debe terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza.

El discurso de Netanyahu, dirigido tanto a un público nacional cada vez más dividido como al internacional, comenzó después de que decenas de delegados de múltiples países abandonaron en masa la sala de la Asamblea al inicio de su turno de palabra.

La presión internacional sobre Israel para que ponga fin a la guerra va en aumento, igual que el aislamiento israelí, con una lista cada vez más larga de naciones que han decidido recientemente reconocer un Estado palestino, algo que Israel rechaza.

Varios países han estado presionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que inste a Israel a un alto el fuego. El viernes, Trump dijo a reporteros en el jardín de la Casa Blanca que cree que Washington está cerca de lograr un acuerdo para aliviar los combates en Gaza que “recuperará a los rehenes” y “pondrá fin a la guerra”.

Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse el lunes, y el mandatario estadounidense dijo en redes sociales el viernes que se están manteniendo “debates muy inspiradores y productivos” e “intensas negociaciones” sobre Gaza con países de la región.

Mientras, Israel sigue adelante con otra gran operación terrestre en la Ciudad de Gaza, que según los expertos está experimentando hambruna. Más de 300.000 personas huyeron de la zona, pero hasta 700.000 se han quedado, muchas porque no pueden permitirse el traslado.

Los ataques del sábado por la mañana derribaron una casa en el barrio de Tufah de la Ciudad de Gaza y mataron al menos a 11 personas, más de la mitad de ellas mujeres y niños, según el hospital Al-Ahly, a donde fueron llevados los cuerpos. Otras cuatro perdieron la vida en un ataque aéreo que alcanzó sus hogares en el campo de refugiados de Shati, dijo el hospital Shifa.

Seis palestinos más murieron por fuego israelí mientras trataban de conseguir ayuda en el sur y centro del territorio, indicaron los hospitales Nasser y Al Awda, que recibieron los cadáveres.

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre los ataques aéreos o los tiroteos.

Los hospitales y centros de salud de la ciudad están al borde del colapso. Casi dos semanas después del inicio de la ofensiva, dos clínicas han sido destruidas por ataques aéreos, dos hospitales cerraron después de sufrir daños y otros apenas funcionan debido a la escasez de medicamentos, equipos, alimentos y combustible.

Muchos pacientes y trabajadores se han visto obligados a huir de los hospitales, dejando a unos pocos médicos y enfermeras para atender a niños en incubadoras y a pacientes demasiado delicados para su traslado.

El viernes, la ONG Médicos Sin Fronteras dijo que se vio obligada a suspender su actividad en la Ciudad de Gaza en medio de la intensa ofensiva israelí. Según el grupo humanitario, los tanques israelíes estaban a menos de medio kilómetro de sus centros de salud y la escalada de los ataques supone un “nivel de riesgo inaceptable” para su personal.

Además, la situación alimentaria en el norte de la Franja también ha empeorado luego de que Israel paralizó el reparto de ayuda a través de un cruce con esa zona del enclave el 12 de septiembre, y rechazó los pedidos de la ONU de llevar suministros del sur al norte, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

La campaña militar de Israel en Gaza se ha cobrado la vida de más de 65.000 personas y dejó más de 167.000 heridos, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo pero sostiene que alrededor de la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás, pero las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

La guerra comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a 251 más como rehenes. En Gaza hay todavía 48 cautivos, e Israel considera que alrededor de 20 siguen vivos, después de que la mayoría de los demás fueran liberados en acuerdo de alto el fuego o de otro tipo.