Clasifica Independiente Rivadavia a octavos tras empate agónico ante Fluminense

Gustavo Henrique, de Corinthians, festeja tras el partido ante Independiente Santa Fe, el miÃ©rcoles 6 de mayo de 2026 en BogotÃ¡ (AP Foto/Fernando Vergara)

Gustavo Henrique, de Corinthians, festeja tras el partido ante Independiente Santa Fe, el miÃ©rcoles 6 de mayo de 2026 en BogotÃ¡ (AP Foto/Fernando Vergara)

CIUDAD DE MÉXICO.- En su debut en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se convirtió el miércoles en el primer clasificado a octavos de final tras empatar 1-1 ante Fluminense.

En un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C del máximo torneo de clubes de Sudamérica, el equipo argentino, que cumple su primera participación internacional tras ganar la Copa Argentina en 2025, se adelantó a los 66 minutos con un cabezazo de Alex Arce.

Fluminense igualó en el descuento a través de John Kennedy.

Rivadavia mantuvo su invicto y llegó a 10 puntos para asegurar el pase cuando restan dos fechas para la finalización de la fase de grupos. Fluminense quedó en el sótano con dos unidades.

En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Independiente Rivadavia mostró el juego ordenado y efectivo que ya le permitió vencer a Fluminense en Río de Janeiro en la segunda jornada.

La Lepra mendocina, que solo tuvo 27% de posesión de balón, pero produjo 15 tiros totales, abrió el marcador en una jugada preparada tras un saque de esquina, que Arce remató tras un centro de Luciano Gómez.

El paraguayo Arce llegó a cinco gritos en el torneo e igualó en la tabla de artilleros a su compatriota Carlos González, de Independiente del Valle.

Fluminense, campeón en 2023, rescató un punto en el tiempo agregado con un tiro de John Kennedy, que entró tras rebotar en la defensa de los locales.

El portero de Fluminense, Fabio Lopes, se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa Libertadores, con 114.

A sus 45 años, Fabio dejó atrás a Ever Almeida, ídolo en el arco de Olimpia, a quien había igualado la semana pasada en la derrota ante Bolívar. Franco Armani, de River Plate, completa el podio con 112 partidos.

De los 114 cotejos, Fabio disputó 81 con Cruzeiro, 31 con Fluminense y dos con Vasco da Gama.

Corinthians mantiene invicto con empate contra Santa Fe

Con un tanto de Gustavo Henrique cuando pasaban tres minutos de la prolongación, Corinthians igualó 1-1 en su visita a Independiente Santa Fe.

El cuadro bogotano estuvo cerca de registrar su primer triunfo en el Grupo E, pero el gol encajado en el descuento equilibró la ventaja que había logrado Hugo Rodallega a los 59 minutos.

En una de las últimas acciones del compromiso, Matheuzinho realizó un pase preciso al zaguero Gustavo Henrique, quien apareció como delantero centro para rematar de cabeza y decretar el resultado definitivo.

Corinthians, que llegaba con registro perfecto en tres presentaciones, se afianzó en la punta con 10 unidades. Santa Fe quedó en el tercer lugar con dos puntos, cuatro menos que Platense.

Estudiantes negocia empate en la altura ante Cusco

Una oportuna reacción en el segundo tiempo le permitió a Estudiantes de La Plata igualar 1-1 como visitante ante Cusco.

El Pincha, tetracampeón del torneo, sumó un punto gracias a una buena definición de Tiago Palacios a los 58 minutos. Los locales abrieron el marcador a los 37 por intermedio de Lucas Colitto.

Estudiantes llegó a seis puntos y se mantuvo en la segunda posición de la zona que lidera Flamengo con siete. Cusco estrenó su casillero y rompió la racha de tres derrotas en fila.

En Caracas, Deportivo La Guaira y Bolívar empataron 1-1.

El equipo venezolano estuvo en ventaja desde los 31 minutos con la anotación de José Alí Meza, pero Leonel Justiniano marcó el tanto de la igualada con un tiro libre en el descuento.

El punto le sirvió a Bolívar para seguir en el segundo lugar del Grupo C con cinco enteros. La Guaira quedó por detrás con tres unidades.

Más tarde se jugaban los partidos Deportes Tolima–Nacional y Universidad Católica–Cruzeiro.