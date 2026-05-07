Golden Tempo se baja del Preakness tras ganar el Derby de Kentucky

Golden Tempo (19), montado por el boricua Jose L. Ortiz, gana la 152.Âª ediciÃ³n de la carrera de caballos Kentucky Derby en Churchill Downs, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson)

Golden Tempo (19), montado por el boricua Jose L. Ortiz, gana la 152.Âª ediciÃ³n de la carrera de caballos Kentucky Derby en Churchill Downs, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson)

El ganador del Derby de Kentucky, Golden Tempo, no correrá en Preakness Stakes el próximo fin de semana, anunció la entrenadora Cherie DeVaux el miércoles.

DeVaux y los propietarios decidieron saltarse el Preakness y fijar su objetivo en Belmont Stakes el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, en el norte del estado de Nueva York. DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby, es oriunda de Saratoga Springs, que este año alberga el Belmont por tercera y última vez.

“Estamos increíblemente agradecidos por la emoción y el apoyo en torno a la posibilidad de una carrera por la Triple Corona”, dijo DeVaux en un comunicado. “Golden nos dio la carrera de nuestras vidas en el Derby de Kentucky, y creemos que la mejor decisión para él de aquí en adelante es darle un poco más de tiempo después de un esfuerzo tan tremendo. Su salud, felicidad y futuro a largo plazo siempre seguirán siendo nuestra máxima prioridad”.

Golden Tempo es el tercer ganador del Derby en los últimos cinco años que no será inscrito en el Preakness. Por diversas razones, será la sexta vez en ocho años que el Preakness se dispute sin que haya en juego la posibilidad de una Triple Corona. American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 son los únicos caballos que han ganado las tres carreras en las últimas cuatro décadas.

El intervalo de dos semanas entre el Derby y el Preakness, que antes solía ser habitual, es considerado inviable para muchos entrenadores y propietarios, dado que la mayoría de los purasangres de élite ahora por lo general pasan un mes o más entre carreras. Esto ha provocado un debate interminable en los círculos de las carreras de caballos sobre el espaciamiento de la Triple Corona en los tiempos modernos.

Los funcionarios de carreras de Maryland están considerando mover el Preakness del tercer sábado de mayo al cuarto para aumentar las posibilidades de que no solo el ganador sino otros caballos del Derby sean considerados para la segunda etapa de la Triple Corona. Ninguno de los 18 que corrieron este año en Churchill Downs se dirige al Preakness, siendo Golden Tempo el único que se consideró.

El Preakness se está llevando a cabo esta primavera en Laurel Park, entre Baltimore y Washington, D.C., mientras su hogar de siempre, Pimlico Race Course, es reconstruido como parte de un enorme proyecto de construcción que incluyó la demolición de la deteriorada estructura antigua. Está previsto que Pimlico se convierta en el sitio para carreras durante todo el año en Maryland a partir del próximo año, cuando el estado tome el control de 1/ST Racing, y Laurel pase a ser un lugar de entrenamiento.

Golden Tempo ganó el Derby de Kentucky como un inesperado 23-1 de manera espectacular, remontando desde la parte trasera del grupo en la recta final hasta la línea de meta, un cuello por delante del favorito de la mañana, Renegade. DeVaux y la copropietaria Daisy Phipps Pulito dijeron que verían cómo salía el potro de la carrera antes de tomar cualquier decisión.

Siguieron el ejemplo del entrenador Bill Mott y Godolphin Racing, que el año pasado optaron por saltarse el Preakness con el campeón del Derby, Sovereignty, para darle descanso adicional de cara al Belmont. Sovereignty los recompensó al ganar el Belmont y el Travers Stakes y ha vuelto a competir como un ejemplar de cuatro años.