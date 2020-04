‘No me puedo quedar en la casa, de algo tenemos que vivir’

Como todos, tiene temor de contagiarse, sin embargo, a pesar de ello, no deja de salir a la calle, ya que aseguró que debe salir adelante, porque si no trabaja no come su familia. [Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Francisco Ricardo Fernández trabajaba en un puesto de tacos al poniente de la ciudad, todo iba bien, hasta que la pandemia de Covid-19 llegó a Nuevo Laredo.

Debido a esto, la ciudad fue puesta en cuarentena para evitar que el coronavirus se propague a la velocidad fulminante como lo ha hecho en países europeos, lo que provocó que Francisco perdiera su empleo y al no haber trabajo, decidió limpiar terrenos.

“Cerraron la taquería hace como tres semanas y me quedé sin empleo, no he conseguido otro, por eso decidí a comenzar a la limpiar terrenos y patios, porque tengo familia que mantener, no me puedo quedar en la casa, de algo tenemos que vivir”, dijo.

El padre de familia quien se encontraba cortando en pasto en una casa ubicada por Belisario Domínguez y Morelos manifestó que diariamente recorre algunas colonias para ofrecer sus servicios.

“Hay poco trabajo, la gente a veces quiere, pues la situación esta complicada y muchos por no quieren gastar, en el día limpio entre dos y cuatro casas y cobro dependiendo el tamaño del patio que tengo que limpiar, ojalá que pronto pase todo esto, porque si está complicado y más cuando hay niños que mantener”, recalcó.

Así como Francisco hay otras historias de desempleo que se han generado a raíz de esta pandemia que está afectando a todos los sectores de la ciudad.