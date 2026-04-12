Invita Barra de Abogados a gran brigada comunitaria

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer la salud, el bienestar y la convivencia social, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., bajo la gestión del Lic. Jorge Luis Miranda Niño, hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a participar en su próxima Brigada Comunitaria.

​Este evento busca acercar servicios esenciales de manera totalmente gratuita a las familias de la región, brindando atención profesional en diversas áreas de necesidad básica.

​Detalles del Evento:

​Fecha: Lunes, 13 de abril.

​Horario: De 10:00 A.M. a 12:00 P.M.

​Ubicación: Cruce de las calles Insurgentes y Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Insurgentes, Nuevo Laredo.

​Servicios Disponibles:

​Durante la jornada, los asistentes podrán acceder sin costo alguno a los siguientes beneficios:

​Asesorías Jurídicas: Consultas legales respaldadas por la Barra de Abogados.

​Orientación Médica: Chequeos generales y guía de salud.

​Revisión Dental: Diagnóstico y prevención básica.

​Vacunación: Esquemas preventivos para la población.

​Corte de Pelo: Servicio de estética para toda la familia.

​Atención Especializada: Módulo de atención a personas adultas con mala conducta.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, destacó que estas acciones forman parte de la visión de la asociación para construir una comunidad más fuerte, saludable y justa. “Nuestro servicio es un compromiso con la justicia y el bienestar de Nuevo Laredo”, señaló.

​Se exhorta a los vecinos de la Colonia Insurgentes y zonas aledañas a aprovechar estas dos horas de servicios integrales. No es necesario realizar un registro previo; se atenderá conforme lleguen los ciudadanos.