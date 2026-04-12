Invita Barra de Abogados a gran brigada comunitaria

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer la salud, el bienestar y la convivencia social, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., bajo la gestión del Lic. Jorge Luis Miranda Niño, hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a participar en su próxima Brigada Comunitaria.
Este evento busca acercar servicios esenciales de manera totalmente gratuita a las familias de la región, brindando atención profesional en diversas áreas de necesidad básica.
Detalles del Evento:
Fecha: Lunes, 13 de abril.
Horario: De 10:00 A.M. a 12:00 P.M.
Ubicación: Cruce de las calles Insurgentes y Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Insurgentes, Nuevo Laredo.
Servicios Disponibles:
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder sin costo alguno a los siguientes beneficios:
Asesorías Jurídicas: Consultas legales respaldadas por la Barra de Abogados.
Orientación Médica: Chequeos generales y guía de salud.
Revisión Dental: Diagnóstico y prevención básica.
Vacunación: Esquemas preventivos para la población.
Corte de Pelo: Servicio de estética para toda la familia.
Atención Especializada: Módulo de atención a personas adultas con mala conducta.
El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, destacó que estas acciones forman parte de la visión de la asociación para construir una comunidad más fuerte, saludable y justa. “Nuestro servicio es un compromiso con la justicia y el bienestar de Nuevo Laredo”, señaló.
Se exhorta a los vecinos de la Colonia Insurgentes y zonas aledañas a aprovechar estas dos horas de servicios integrales. No es necesario realizar un registro previo; se atenderá conforme lleguen los ciudadanos.