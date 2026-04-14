Lleva Barra de Abogados servicios gratuitos a Los Insurgentes

Nuevo Laredo, Tam.- En una muestra de lo que se puede lograr cuando la sociedad civil se organiza, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., encabezada por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, llevó a cabo una exitosa Brigada Comunitaria atendiendo directamente la solicitud de los habitantes de la Colonia Insurgentes.

​Esta jornada de apoyo destacó por el papel fundamental de la ciudadanía. La brigada se concretó gracias a la iniciativa de los propios vecinos; especialmente de una residente del sector que, tras gestionar el apoyo, facilitó su propio hogar para la instalación de los módulos y, con gran entusiasmo, recorrió personalmente las calles días antes para invitar a sus familias vecinas.

​Resultados de la Cooperación Ciudadana

​La respuesta al llamado fue inmediata. Decenas de familias acudieron al domicilio particular ubicado en Insurgentes y Josefa Ortiz de Domínguez, donde se ofrecieron los siguientes servicios sin costo:

​Asesoría Jurídica: Atención legal directa por especialistas.

​Salud y Prevención: Consultas médicas, dentales y aplicación de vacunas.

​Apoyo Social: Cortes de pelo y el módulo de atención a adultos con mala conducta.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño enfatizó que el éxito de este evento se debió a la participación activa de la gente: “Estamos aquí porque los ciudadanos nos llamaron. Ver a una vecina abrir las puertas de su casa y trabajar con tanta energía para convocar a su comunidad nos confirma que el servicio y la justicia deben estar siempre cerca de las colonias”.

​Un Compromiso Firme

​La Barra de Abogados de Nuevo Laredo reafirma su disposición para seguir atendiendo las solicitudes directas de la población. Esta jornada no solo brindó asistencia profesional, sino que fortaleció la confianza y el tejido social entre los profesionistas y las familias de la ciudad.