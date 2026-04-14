Provoca conductor choque en Amado Nervo al ignorar señal de alto

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Amado Nervo y la calle Venezuela, frente a una escuela primaria, dejó como saldo daños materiales y sin personas lesionadas, luego de que uno de los conductores no respetara la señal de alto.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió cuando un automóvil Nissan Altima SR modelo 2018, conducido por Mario, de 25 años, circulaba de sur a norte sobre la avenida Amado Nervo y omitió la luz roja del semáforo, presuntamente debido a que trasladaba a su esposa a un hospital por un problema de salud.

La unidad impactó contra una camioneta Dodge Ram modelo 2000, manejada por Óscar, de 20 años, quien se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela y contaba con la luz verde en el semáforo. Tras la colisión, la camioneta sufrió daños considerables, incluyendo el desprendimiento de una de sus llantas.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes valoraron a los conductores y acompañantes, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, en el que se determinó como responsable al conductor del Nissan Altima por no respetar la señal luminosa y conducir sin la debida precaución.

Ambas unidades fueron trasladadas a un corralón mientras se continúan los procedimientos administrativos.