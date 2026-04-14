Dejan dos volcaduras a tres personas lesionadas

Autoridades atribuyen accidentes a exceso de velocidad, negligencia y consumo de alcohol en uno de los casos

La noche del domingo sobre la Carretera Aeropuerto, un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2006, color rojo, con placas del estado de Texas, volcó tras impactarse contra un arbotante en el camellón central. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La noche del domingo sobre la Carretera Aeropuerto, un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2006, color rojo, con placas del estado de Texas, volcó tras impactarse contra un arbotante en el camellón central. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos volcaduras registradas entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en distintos puntos de la ciudad dejaron al menos tres personas lesionadas, sin que se reportaran casos de gravedad, de acuerdo con dictámenes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, que atribuyó ambos accidentes al exceso de velocidad y la falta de precaución.

El primer percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas de este lunes, cuando una camioneta Ford tipo pick-up, modelo 2003, color gris, circulaba de norponiente a suroriente sobre la Calzada de los Héroes. Al llegar a la intersección con la calle Rogelio Montemayor, el conductor perdió el control al desplazarse hacia su lado izquierdo, impactó contra el cordón de concreto y el inicio de un puente vehicular, lo que provocó la volcadura de la unidad.

En el vehículo viajaban tres personas identificadas como Ramiro, José Alfredo y José Guadalupe, este último propietario de la unidad. Los dos primeros fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Seguro Social para su valoración médica, mientras que el tercero acudió al mismo nosocomio por sus propios medios. En el reporte inicial no se registraron lesiones de gravedad.

El peritaje de tránsito determinó que el conductor circulaba a exceso de velocidad, realizó un cambio de dirección sin precaución y operaba el vehículo de manera negligente, factores que derivaron en el accidente.

Un segundo incidente se registró la noche del domingo sobre la Carretera Aeropuerto, donde un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2006, color rojo, con placas del estado de Texas, volcó tras impactarse contra un arbotante en el camellón central.

La unidad era conducida por Karina, de 25 años, quien circulaba de sur a norte. Al pasar la calle Gutiérrez, perdió el control del vehículo al desviarse hacia su lado izquierdo, lo que ocasionó el impacto y posterior volcadura, quedando el automóvil sobre los carriles de circulación a la altura de la calle Francisco Javier Mina.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la conductora fue reportada en estado de ebriedad, no contaba con licencia de conducir y manejaba de forma negligente. A pesar del accidente, no presentó lesiones de gravedad. El vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón.

El perito responsable reiteró que las causas del percance fueron el exceso de velocidad, la falta de precaución al conducir, el cambio de dirección sin las debidas medidas de seguridad y la falta de licencia.