Convoca Ayuntamiento a empresarios y productores a sumarse a ‘Hecho en Nuevo Laredo’

Una oportunidad para que los participantes posicionen sus productos y servicios

Este programa representa una oportunidad para que los participantes posicionen sus productos y servicios dentro de una plataforma que promueve la visibilidad, la vinculación y el crecimiento en distintos mercados. | AGENCIAS

Este programa representa una oportunidad para que los participantes posicionen sus productos y servicios dentro de una plataforma que promueve la visibilidad, la vinculación y el crecimiento en distintos mercados. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a empresarios, prestadores de servicios, artesanos y productores locales a formar parte del programa “Hecho en Nuevo Laredo”, una iniciativa estratégica orientada a impulsar el talento local, fomentar el consumo responsable y fortalecer la identidad productiva de nuestra ciudad.

Este programa representa una oportunidad para que los participantes posicionen sus productos y servicios dentro de una plataforma que promueve la visibilidad, la vinculación y el crecimiento en distintos mercados.

“Hecho en Nuevo Laredo” busca consolidar una comunidad empresarial sólida, respaldada por una marca distintiva que reconoce la calidad y el valor de lo local, generando mayores oportunidades de desarrollo económico para sus integrantes.

A través de esta convocatoria, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema económico local, brindando acompañamiento integral, acceso a espacios de promoción como ferias y exposiciones, así como la posibilidad de establecer alianzas estratégicas que potencien el alcance de cada proyecto.

Las y los interesados pueden realizar su registro de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicadas en Calle Matamoros #309 altos, Sector Centro, o bien a través del enlace oficial: https://www.investnld.com.mx/hechonld_web/es/.

Con acciones como esta, Nuevo Laredo continúa consolidándose como una ciudad que impulsa el crecimiento de su gente, promoviendo el orgullo por lo hecho en casa y generando oportunidades reales para el desarrollo económico local.