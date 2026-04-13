Mantiene Municipio inscripciones abiertas a ‘Piso Firme 2026’

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo informa que continúan abiertas las inscripciones al programa social “Piso Firme 2026”, por lo que invita a las familias que aún no se han registrado a acercarse y aprovechar este beneficio que busca mejorar las condiciones de vivienda en sectores vulnerables.

Este programa tiene como objetivo sustituir pisos de tierra por pisos de concreto en hogares que lo requieran, contribuyendo directamente a elevar la calidad de vida, reducir riesgos sanitarios y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias neolaredenses.

Con una inversión de 5 millones de pesos, el Gobierno Municipal contempla beneficiar a 270 familias mediante la construcción de pisos de concreto de hasta 3×3 metros, generando espacios más dignos y saludables dentro de los hogares.

Para acceder al programa, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación y cumplir con los siguientes criterios criterios:

Solicitud de ingreso al Programa Social

INE vigente del solicitante (copia)

CURP en formato actualizado (copia)

Recibo de agua vigente (copia)

Recibo de predial vigente (copia)

Documento que acredite la propiedad legal (título de propiedad o promesa de compraventa)

Fotografía del frente de la vivienda (tamaño 6×4 pulgadas)

Número telefónico de contacto

Contar con paredes de material sólido (block, ladrillo u otro similar)

Que la vivienda se encuentre habitada actualmente

La recepción de documentos se realiza en la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en el edificio anexo a Presidencia Municipal (entrada por Maclovio Herrera), en la colonia Ojo Caliente, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. También pueden solicitar información al teléfono (867) 711 35 85.

Una vez entregada la documentación, las solicitudes serán evaluadas conforme al cumplimiento de requisitos y disponibilidad del programa, notificando posteriormente a las personas seleccionadas.

El Gobierno Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad y formar parte de este programa que transforma hogares y mejora la vida de las familias en Nuevo Laredo.