Vuelca conductor de DiDi y termina impactándose contra un tráiler

Agentes viales se hicieron cargo del peritaje correspondiente con el fin de establecer las causas del percance y deslindar responsabilidades [Carlos Figueroa/Líder Web]

Agentes viales se hicieron cargo del peritaje correspondiente con el fin de establecer las causas del percance y deslindar responsabilidades [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven conductor de la plataforma DiDi resultó con lesiones menores luego de verse involucrado en un accidente que incluyó la volcadura de su vehículo y un choque contra un tráiler, en hechos registrados sobre el Segundo Anillo Periférico y el bulevar Carlos Canseco González, en el fraccionamiento El Progreso, al poniente de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor, identificado como Erick Axel, de 19 años, circulaba de poniente a oriente a bordo de un automóvil Nissan Versa sobre el Segundo Anillo Periférico. Al transitar por la parte superior del puente vehicular, perdió el control de la unidad, lo que provocó que subiera al camellón central y posteriormente volcara.

Tras la volcadura, el vehículo invadió los carriles contrarios, donde se impactó contra un tráiler Freightliner modelo 2017, conducido por José Ángel, de 37 años, quien se desplazaba en dirección opuesta, de oriente a poniente.

Elementos de la Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención al conductor lesionado. Luego de su valoración, se determinó que únicamente presentaba golpes menores, pese a lo aparatoso del accidente.

Agentes viales se hicieron cargo del peritaje correspondiente con el fin de establecer las causas del percance y deslindar responsabilidades. La circulación en la zona se vio afectada de manera temporal mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.