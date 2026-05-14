Realiza IMJUVE foro ‘INNOVA NLD 2026’

El foro nació a partir de la iniciativa de jóvenes universitarios interesados en impulsar nuevas plataformas de participación para las juventudes neolaredenses. [Agencias]

El foro nació a partir de la iniciativa de jóvenes universitarios interesados en impulsar nuevas plataformas de participación para las juventudes neolaredenses. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, participación e intercambio de ideas para las juventudes neolaredenses, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo el foro “INNOVA NLD 2026”, un encuentro enfocado en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y comercio.

El evento reunió a estudiantes de instituciones como la UAT, Tecnológico Nacional de México campus Nuevo Laredo, Universidad Tecnológica, UPN, CONALEP y COBAT, quienes participaron en ponencias, paneles interactivos y actividades de networking junto a investigadores, profesionistas, emprendedores y representantes del sector productivo local.

El director general del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó que este tipo de espacios buscan ampliar las oportunidades de desarrollo y participación para las juventudes de la ciudad.

“Nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, busca que las y los jóvenes tengan más espacios para informarse, prepararse e involucrarse en temas relacionados con la innovación, la ciencia y la tecnología. Anteriormente nuestra ciudad no era referente en este tipo de eventos y hoy estamos logrando abrir espacios donde las juventudes pueden conocer qué se está haciendo y cómo pueden innovar desde sus universidades, preparatorias y proyectos”, expresó.

Adicionalmente, señaló que el foro nació a partir de la iniciativa de jóvenes universitarios interesados en impulsar nuevas plataformas de participación para las juventudes neolaredenses.

“Este evento surge en el marco del Mes del Estudiante, pero también gracias a jóvenes como Carlos Rodriguez, Diego Alvarado y Priscila López, quienes se acercaron con nosotros para presentar este proyecto y fomentar que más jóvenes se involucren en áreas como ciencia, tecnología, investigación y emprendimiento”, comentó Espinoza.

Durante el desarrollo del foro se abordaron temas relacionados con investigación, desarrollo tecnológico, comercio, innovación aplicada y emprendimiento, con el propósito de motivar a las y los asistentes a generar proyectos que contribuyan al crecimiento de la comunidad y al fortalecimiento de sus propias capacidades profesionales y personales.

Gracias al respaldo de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones y programas enfocados en el desarrollo integral de las juventudes, creando espacios donde las nuevas generaciones puedan prepararse, conectar ideas y convertirse en agentes de cambio para la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan la creatividad, la preparación académica y el desarrollo integral de las juventudes, fortaleciendo la innovación y el talento local como motores de transformación para Nuevo Laredo.