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Impulsa Ayuntamiento al sector ganadero

Con apoyos gratuitos de sanidad animal

Las pruebas de Tuberculosis y Brucelosis están disponibles para ganaderos con hasta 30 vientres, mientras que la aplicación de ivermectina se brinda para hasta 50 cabezas de ganado. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer al sector rural de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, mantiene vigente un programa de apoyos gratuitos para pequeños ganaderos, enfocado en mejorar la salud y productividad del ganado.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran pruebas gratuitas de Tuberculosis Bovina (TB), Brucelosis (BR) y la aplicación de ivermectina para el control de parásitos internos y externos, contribuyendo a prevenir enfermedades y mejorar las condiciones sanitarias de los animales.

Estos apoyos están dirigidos a pequeños productores ganaderos y representan un respaldo directo a la economía del campo, al permitirles acceder sin costo a servicios que fortalecen la sanidad animal y ayudan a proteger su inversión.

La Dirección de Desarrollo Rural informó que las pruebas de Tuberculosis y Brucelosis están disponibles para ganaderos con hasta 30 vientres, mientras que la aplicación de ivermectina se brinda para hasta 50 cabezas de ganado.

Con el respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal continúa acercando programas y acciones que impulsan un campo más sano, productivo y competitivo para beneficio de las familias neolaredenses.

Las y los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en calle Matamoros #309 Altos, Sector Centro, o solicitar información al teléfono (867) 712-0327.

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