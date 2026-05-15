Choque en bulevar Anzures deja daños materiales tras maniobra de incorporación

Automovilista habría invadido carril al salir de gasolinera y terminó impactado por otra unidad

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambas unidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambas unidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular sin personas lesionadas se registró en la colonia Los Fresnos, luego de que un conductor que salía de una gasolinera invadiera la trayectoria de otra unidad sobre el bulevar Anzures, metros antes de la Carretera Aeropuerto, al suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió cuando Christopher, de 20 años, conductor de un Nissan Sentra modelo 2023 color guindo, intentaba incorporarse de norte a sur al bulevar Anzures tras salir de una estación de servicio. El joven indicó que un automovilista que circulaba por el carril derecho le cedió el paso; sin embargo, al intentar cruzar el carril izquierdo, fue impactado por otro vehículo.

La segunda unidad involucrada es un Ford Fusion modelo 2011 color negro, conducido por Alejandro, de 40 años, quien transitaba de oriente a poniente con preferencia de paso. Según su declaración, el Nissan Sentra se atravesó en su camino al incorporarse sin las debidas precauciones.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambas unidades.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades. La circulación en la zona se vio afectada de manera momentánea mientras se llevaban a cabo las labores de atención del incidente.