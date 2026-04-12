Anuncia Kri Kri Carrera Infantil por 3er Aniversario

Será el domingo 26 de abril a las 8:00 de la mañana

Imagen de la conferencia de prensa en Kri Kri de la colonia Hidalgo. [José García/Líder Web]

Imagen de la conferencia de prensa en Kri Kri de la colonia Hidalgo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Kri Kri Trampoline Park anunció que, como parte de su 3er Aniversario, llevará a cabo una Carrera Infantil con atractivos premios en diferentes categorías el próximo domingo 26 de abril, a las 8:00 de la mañana en sus instalaciones de la colonia Hidalgo.

Ana Laura Lara Martínez, fundadora del mencionado parque de diversiones, encabezó una conferencia de prensa donde se dieron detalles de las inscripciones que ya están abiertas en las propias instalaciones de Kri Kri en calle Gutiérrez 5306 y en línea en el sitio https://5oclock.com.mx/krikri.

“Es una fiesta del Día del Niño el domingo con muchas sorpresas y cariño. Siempre me ha gustado apoyar a la comunidad de Nuevo Laredo, soy de Nuevo Laredo, y me gusta regresar mucho de lo que Kri Kri nos ha dado”, resaltó Lara Martínez.

Entre los premios a entregar destacan bicicletas, nintendos switch, tablets y certificados de fiesta de hasta 20 niños.

Otro de los objetivos es fomentar la actividad física y la convivencia en la comunidad, añadió Lara Martínez.

En esta actividad podrán participar niñas y niños de 4 hasta 15 años de edad, resaltando que esta vez se agregó la Categoría Inclusiva.

Las carreras se desarrollarán en distancias de 5 y 3 km así como 200 y 100 metros, teniendo como meta de salida y llegada las instalaciones del Kri Kri.

El costo del registro es de 150 pesos, que incluye playera, morral, número y medalla de participación.

Cabe mencionar que a los de Categoría Inclusiva se les regalará el registro. Se espera la participación de 350 menores, acompañados de sus padres de familia.

Ana Laura Lara Martínez resaltó que ese domingo se tendrá fiesta todo el día, donde además habrá un escenario en el exterior de Kri Kri, con varios shows infantiles y se tendrá un tipo de kermés.

Y, para cerrar con broche de oro, se tendrá la actuación de los Cadetes de Linares. Mayores informes en el teléfono 867-1169323.

Además se contará con el apoyo y servicio de agentes de vialidad y Protección Civil, como parte de la seguridad en el evento.