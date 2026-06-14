Encabeza Miranda Niño brigada médico-asistencial en la colonia Unidad Nacional

Nuevo Laredo, Tam.– El presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, Lic. Jorge Miranda Niño, encabezó una brigada médico-asistencial en la colonia Unidad Nacional, donde decenas de familias recibieron diversos servicios gratuitos y convivieron en un ambiente de cercanía y apoyo comunitario.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, asesoría jurídica gratuita y cortes de cabello para niños, jóvenes y adultos. Además, para fomentar la convivencia familiar, se realizó una lotería con regalos, actividad que fue disfrutada por los asistentes.

El Lic. Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por el equipo de trabajo de la Lic. Adriana Contreras y el Lic. Gustavo Quintana, quienes colaboraron en la organización y atención de los vecinos que acudieron al evento.

La brigada se llevó a cabo gracias a la invitación de la señora Julia Delgado, residente de la colonia Unidad Nacional, quien gestionó la realización de esta actividad en beneficio de las familias del sector.

A pesar de la lluvia registrada durante la tarde, las actividades continuaron con gran participación ciudadana. Ni las condiciones del clima impidieron que los vecinos aprovecharan los servicios médicos, el asesoramiento jurídico y las actividades recreativas preparadas para la comunidad.

El presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo destacó que estas acciones forman parte del compromiso social de la asociación civil, que continúa recorriendo diferentes colonias de la ciudad para acercar apoyos y servicios a quienes más lo necesitan.

“Seguiremos trabajando a lado de la ciudadanía, escuchando sus necesidades y llevando servicios que contribuyan al bienestar de las familias de Nuevo Laredo”, expresó el Presidente Jorge Miranda Niño al concluir la jornada.