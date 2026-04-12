Crece asistencia a las bibliotecas de Nuevo Laredo

Los servicios más requeridos son la consulta de libros de la colección general e infantil, así como las visitas guiadas y el uso de sistemas de cómputo. [Agencias]

Los servicios más requeridos son la consulta de libros de la colección general e infantil, así como las visitas guiadas y el uso de sistemas de cómputo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El primer trimestre del año 2026 superó la afluencia de usuarios de las bibliotecas públicas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en comparación al primer trimestre de 2025.

Mientras el año anterior la estadística registró un total de 8 mil 704 personas, este año la cifra fue superada por más de 2 mil 100, sumando un total de 10 mil 805 visitantes.

Del total, en ambos períodos, fueron más las mujeres que acudieron a las bibliotecas. En el 2025 se registró un total de 4 mil 891 personas del sexo femenino y en el 2026 un total de 5 mil 717.

En cuanto a los varones, en el 2025 se tuvo un total de 3 mil 843 asistentes y en el 2026 un total de 5 mil 088.

Los recintos más concurridos son la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” (ubicada en la colonia La Fe), y las bibliotecas “Octavio Paz” (ubicada en la colonia Concordia) y la biblioteca “José Vasconcelos” (ubicada en el centro de la ciudad).

Los servicios más requeridos son la consulta de libros de la colección general e infantil, así como las visitas guiadas y el uso de sistemas de cómputo. Los espacios más solicitados son los módulos de estudio y los auditorios en las bibliotecas donde se cuenta con este tipo de áreas.

“Hemos implementado programas atractivos e innovadores vinculados con el uso de las nuevas tecnologías, la instalación de museografía bibliotecológica, talleres para niños sobre ciencia y tecnología, presentaciones de libros, obras de teatro, lecturas en Braille, programas de sensibilización sobre la discapacidad visual e invitación de artistas que han transmitido su experiencia y conocimiento en diversas disciplinas del arte”, dijo Marcos Rodríguez Leija.

El funcionario señaló que estos resultados han sido clave para el aumento en la afluencia a las bibliotecas y confió en que la tendencia continuará al alza con la implementación de nuevas estrategias y programas para hacer estos espacios aún más atractivos para la comunidad.