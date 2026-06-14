Encabeza Carmen Lilia Canturosas estrategia integral para mejorar servicios públicos

Participan directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA)

Nuevo Laredo, Tam.- Reafirmando su compromiso de gobernar con responsabilidad, cercanía y resultados, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una mesa de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y establecer una ruta estratégica que permita mejorar los servicios básicos y brindar mayor certidumbre a las familias neolaredenses.

Durante la reunión, en la que estuvo presentes Edelmiro Garza Rodríguez, Superintendente de Zona de la CFE; la alcaldesa impulsó el diálogo y la construcción de acuerdos entre las dependencias involucradas, priorizando el bienestar de la ciudadanía y la necesidad de atender de manera preventiva los retos relacionados con la infraestructura eléctrica e hidráulica de la ciudad.

“En este gobierno tenemos claro que servir al pueblo significa actuar con responsabilidad, escuchar a la ciudadanía y construir soluciones junto a las instituciones; seguiremos trabajando de manera coordinada y firme para garantizar servicios dignos y de calidad para todas y todos los neolaredenses, porque nuestro compromiso es con el bienestar de las familias y el desarrollo de Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Como resultado de este encuentro se establecieron compromisos encaminados a fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad, entre ellos el respaldo operativo de la subestación Narciso Mendoza y del circuito de la calle González, acciones que permitirán brindar mayor estabilidad y continuidad al funcionamiento de la Planta Centro, una instalación fundamental para el suministro de agua a la población.

De igual forma, se acordó reforzar la coordinación entre el Gobierno Municipal y la CFE mediante la participación de cuadrillas de Alumbrado Público para realizar labores de limpieza en derechos de vía hacia la Planta Norte y el retiro de ramas que representan riesgos para las líneas de media tensión, contribuyendo a prevenir interrupciones en el servicio.

Dentro del plan de trabajo también se contemplan acciones de mantenimiento y modernización de infraestructura, entre ellas la instalación de dispositivos anti-fauna, la revisión de vegetación en áreas estratégicas como “La Mantequera” y la actualización de sistemas de tierra en subestaciones, medidas orientadas a fortalecer la confiabilidad de la red eléctrica y proteger la operación de instalaciones clave para la ciudad.

La alcaldesa estuvo acompañada por Silvia Fernandez Gallardo Boone, gerente general de COMAPA; Carlos de Anda Hernñandez, secretario de Obras Públicas; así como Even Arredondo Bravo, secretario de Servicios Públicos Primarios.