Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro del ICE en Texas

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

El niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre regresaron a Minnesota el domingo, días después de que fueron detenidos por agentes de inmigración en un suburbio de Minneapolis y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, informó la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

El niño y su padre, Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y posteriormente fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Aseguró que Castro fue por ellos a Dilley el sábado por la noche y los acompañó en su regreso a Minnesota el domingo.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin señaló en un comunicado que el ICE no iba tras Liam Conejo Ramos ni lo arrestó, y que su madre se negó a quedarse con el niño después de que el padre fue detenido. McLaughlin aseveró que Conejo Arias le pidió a los agentes que quería que Liam estuviera con él.

“El gobierno de Trump está comprometido a restaurar el estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, detención y deportación de extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, sostuvo McLaughlin.

El padre del niño ingresó sin autorización legal a Estados Unidos proveniente de Ecuador en diciembre de 2024, de acuerdo con el gobierno. El abogado de la familia afirmó que el hombre tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en Estados Unidos.

El expediente en línea de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia no muestra audiencias programadas en el caso de Conejo Arias.

La gran mayoría de los solicitantes de asilo son liberados en Estados Unidos en lo que sus casos avanzan por los tribunales. Durante ese periodo, los adultos cuentan con autorización para trabajar en el país.

Los ecuatorianos, que han salido en grandes números de un país sumido en una crisis de seguridad, han tenido malos resultados en los tribunales de inmigración. Los jueces otorgaron asilo en el 12.5% de las decisiones durante un periodo de 12 meses que culminó en septiembre pasado, de acuerdo con datos de Transactional Records Access Clearinghouse.

Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.

En su orden de liberación, el juez federal Fred Biery criticó al gobierno de Trump, escribiendo: “El caso tiene su origen en una persecución gubernamental mal concebida y pobremente implementada para alcanzar objetivos diarios de deportación, incluso si eso requiere traumatizar a los niños”.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño como “carnada” al pedirle que tocara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “absoluta mentira”. Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño dentro de un vehículo en marcha.

Residentes celebran la liberación

Residentes de Columbia Heights, Minnesota, se reunieron el domingo frente a la casa en la que Liam fue detenido para celebrar su liberación y llamar la atención sobre otros miembros de la comunidad que permanecen detenidos por el ICE.

“Lloramos mucho cuando nos enteramos que regresaba”, dijo Lourdes Sánchez, propietaria de un negocio de limpieza. “Mi hijo también se llama Liam y tiene cinco años, así que para nosotros se sintió como algo personal”.

No muy lejos de allí, Luis Zuna sostenía fotografías de su hija de 10 años, Elizabeth, quien dijo que había sido detenida junto con su madre, Rosa, mientras iban camino a la escuela el 6 de enero. Aseguró que ambas permanecen detenidas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

“Es la misma situación que Liam, pero no hubo fotos”, declaró Carolina Gutiérrez, quien trabaja como secretaria en la escuela a la que asistía Elizabeth. “Ver a Liam liberado nos da fe”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a consultas sobre ese caso.

Brenda Márquez, otra residente de la zona, dijo que en cuanto escuchó sobre la liberación de Liam condujo con su esposo y sus dos hijos pequeños hasta la residencia, deteniéndose en el camino para comprar globos de Spiderman. “Queríamos algo que le trajera un poco de felicidad”, dijo. “No puedo imaginarme lejos de mi hijo sin saber qué está pasando con él”.

Carta a Liam

Castro escribió una carta a Liam cuando estaban en el avión hacia Minnesota, en la que le dijo al menor que ha “conmovido al mundo”.

“Tu familia, escuela y muchos extraños rezaron por ti y ofrecieron lo que pudieron para verte de regreso en casa”, escribió Castro. Una foto de la carta fue publicada en redes sociales. “No dejes que nadie te diga que este no es tu hogar. Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa y próspera del mundo gracias a los inmigrantes, no a pesar de ellos”.

En redes sociales circularon fotos de Castro acompañado de Liam, con su gorro azul y una mochila de Pikachu.

La senadora federal por Minnesota, la demócrata Amy Klobuchar, dio la bienvenida al niño de regreso a Minnesota, publicando en redes sociales que él “debería estar en la escuela y con su familia, no en detención”. Agregó: “Ahora el ICE debe marcharse”.

La representante federal demócrata Ilhan Omar publicó en redes sociales una foto de ella con Liam, su padre y Castro.

“Bienvenido a casa, Liam”, publicó con dos corazones.