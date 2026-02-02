Thunder vence 121-111 a Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander, derecha, del Thunder de Oklahoma City, busca pasar el balón ante la presión defensiva de Jalen Pickett, de los Nuggets de Denver, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de febrero de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)

DENVER (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos y Cason Wallace añadió un récord personal de 27, incluyendo siete triples, mientras que el Thunder de Oklahoma City venció 121-111 a los Nuggets de Denver el domingo por la noche.

Gilgeous-Alexander tuvo 13 asistencias y el Thunder, que había perdido tres de cuatro, encestó 19 triples. Logró ocho de 13 desde larga distancia en el tercer cuarto cuando Oklahoma City amplió una ventaja de siete puntos al medio tiempo a 16.

Las 29 unidades de Peyton Watson lideraron a los Nuggets, que nunca estuvieron al frente en el primero de cuatro juegos esta temporada entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Fue su primer encuentro desde que el Thunder venció a Denver en el juego decisivo de las semifinales de la Conferencia Oeste en mayo del año pasado en su camino hacia la conquista del primer campeonato de la NBA de la ciudad.

La pareja de All-Stars de los Nuggets tuvo una noche bastante tranquila.

Nikola Jokic anotó 16 puntos pero solo realizó nueve tiros en su segundo juego de regreso tras una lesión de rodilla que lo dejó fuera por 16 partidos. Jamal Murray, quien obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas en su novena temporada en la NBA el domingo, repartió 12 asistencias pero solo anotó 12 puntos con un cuatro de 16 en tiros — incluyendo uno de ocho desde la línea de tres puntos.

El Thunder lideró por 14 en la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de 62-55. Los Nuggets se acercaron a 74-70 en el tercer cuarto antes de que Chet Holmgren, también nombrado reserva del All-Star el domingo, encestara un triple y Wallace anotara su sexto y séptimo triples. Después de un tiempo muerto de Denver, SGA encestó un triple y Aaron Wiggins también lo hizo para culminar una racha de 12-0, con todas las canastas viniendo desde larga distancia.