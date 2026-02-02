Líder supremo de Irán advierte que cualquier ataque de EU desatará una “guerra regional”

En esta imagen publicada por la Agencia de Noticias de la Asamblea Consultiva Islámica (ICANA), legisladores iraníes corean lemas vestidos con uniformes de la Guardia Revolucionaria de Irán durante una sesión del parlamento en Teherán, Irán, el domingo 1 de febrero de 2026. (Hamed Malekpour/ICANA via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El líder supremo de Irán advirtió el domingo que cualquier ataque por parte de Estados Unidos provocará una “guerra regional” en Oriente Medio, lo que agravó las tensiones al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con atacar militarmente a la República Islámica por su represión de las recientes protestas nacionales.

Los comentarios del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, son la amenaza más directa que ha hecho hasta ahora. El portaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra estadounidenses de su escolta están en el mar Arábigo, enviados allí por Trump tras la sangrienta represión de Teherán contra las protestas nacionales.

Sigue sin estar claro si Trump usará la fuerza. Ha dicho repetidamente que Irán quiere negociar y ha mencionado el programa nuclear de Teherán como otro tema que quiere ver resuelto.

Sin embargo, Jamenei también se refirió a las protestas nacionales como “un golpe”, endureciendo la posición del gobierno entre reportes de decenas de miles de detenidos desde el inicio de las manifestaciones. Los cargos de sedición en Irán también pueden conllevar la pena de muerte, lo que reforzó de nuevo las preocupaciones sobre que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los arrestados, una de las líneas rojas trazadas por Trump.

Irán había planeado un ejercicio militar con fuego real para el domingo y el lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, la angosta boca del golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado. El Comando Central del ejército estadounidense había advertido que las maniobras no amenazaran a los buques de guerra o aviones estadounidenses ni interrumpieran el tráfico comercial.

Jamenei advierte a EEUU

Jamenei habló ante una multitud en su complejo en Teherán al inicio de varios días de conmemoración de la Revolución Islámica iraní de 1979. En un momento, describió a Estados Unidos como interesado en su petróleo, gas natural y otros recursos minerales, afirmando que querían “apoderarse de este país, tal como lo controlaban antes”.

“Los estadounidenses deben saber que si comienzan una guerra, esta vez será una guerra regional”, dijo Jamenei.

“No somos los instigadores, no vamos a ser injustos con nadie, no planeamos atacar a ningún país”, añadió. “Pero si alguien muestra codicia y quiere atacar o acosar, la nación iraní les dará un duro golpe”.

Ante preguntas sobre la advertencia, Trump dijo el domingo a los periodistas que Estados Unidos “tiene los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, a un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces veremos si él tenía razón o no”.

Jamenei también endureció su postura sobre las protestas tras reconocer anteriormente que algunas personas tenían quejas económicas legítimas que provocaron sus manifestaciones. Las protestas estallaron el 28 de diciembre, inicialmente por el colapso de la moneda rial de Irán. Pronto se convirtieron en un desafío directo al mandato de Jamenei.

“La reciente sedición fue similar a un golpe. Por supuesto, el golpe fue suprimido”, dijo. “Su objetivo era destruir centros sensibles y efectivos involucrados en la gestión del país, y por esta razón atacaron a la policía, centros gubernamentales, instalaciones de la Guardia Revolucionaria, bancos y mezquitas, y quemaron copias del Corán. Apuntaron a centros que dirigen el país”.

La Agencia de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que se basa en una red dentro de Irán para verificar su información, señala que más de 49.500 personas han sido detenidas en la represión. Indica que al menos 6.713 personas murieron en la violencia, la gran mayoría de ellas manifestantes. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos y las cifras de arrestos, dado que las autoridades han cortado la conexión de internet en Irán.

Hasta el 21 de enero, el gobierno de Irán situó el número de muertos en un mucho menor 3.117, de los que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y designó al resto como “terroristas”. En el pasado, la teocracia de Irán ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.

Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos en torno a la revolución de 1979.

Presidente del Parlamento iraní dice que ejércitos de la UE son considerados grupos terroristas

El presidente del Parlamento iraní, por su parte, dijo que la República Islámica ahora considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas, una réplica después que el bloque declarara a la Guardia paramilitar del país como un grupo terrorista debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas.

Mohammad Bagher Qalibaf, un excomandante de la Guardia, anunció la designación de terrorista, que probablemente será mayormente simbólica. Irán ha utilizado una ley de 2019 para declarar de forma recíproca a los ejércitos de otras naciones como grupos terroristas, luego que Estados Unidos designara a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista ese año.

Qalibaf y otros de los presentes en el Parlamento vestían uniformes de la Guardia Revolucionaria, que también controla el arsenal de misiles balísticos de Irán, tiene vastos intereses económicos en Irán y responde únicamente al líder supremo iraní.

“Al intentar atacar a la (Guardia), que ha sido la mayor barrera para la expansión del terrorismo en Europa, los europeos de hecho se han disparado en el pie y, una vez más, a través de la obediencia ciega a los estadounidenses, han decidido en contra de los intereses de su propio pueblo”, dijo Qalibaf.

Los legisladores en la sesión más tarde corearon: “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” en la sesión.

Trump dice que Irán está “hablando seriamente” con EEUU

Trump ha establecido dos líneas rojas para la acción militar: el asesinato de manifestantes pacíficos o la posible ejecución masiva de los detenidos en una gran represión de las protestas. También ha comenzado a mencionar cada vez más el programa nuclear de Irán, sobre el cual Estados Unidos negoció con Teherán en múltiples sesiones antes que Israel lanzara una guerra de 12 días contra Irán en junio.

Estados Unidos bombardeó tres recintos nucleares iraníes durante la guerra. La actividad en dos de los sitios sugiere que Irán trata de ocultar su actividad de las imágenes por satélite al tiempo que intenta salvar lo que queda allí.

El sábado por la noche, Trump se negó a decir si había tomado una decisión sobre lo que quería hacer con respecto a Irán.

Hablando con los periodistas, Trump evitó una pregunta sobre si Teherán se sentirá envalentonado si Estados Unidos decide no atacar Irán, diciendo: “Algunas personas piensan eso. Algunas personas no”.

Trump agregó que Irán debería negociar un acuerdo “satisfactorio” para evitar que el país de Oriente Medio obtenga armas nucleares, pero dijo: “No sé si lo harán. Pero están hablando con nosotros. Hablando seriamente con nosotros”.