Cruz Azul no gana siquiera en casa y queda eliminado ante LAFC

Son Heung-Min festeja con Denis Bouanga, su compañero de Los Ángeles FC, quien anotó el tanto del empate ante Cruz Azul en la vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Son Heung-Min festeja con Denis Bouanga, su compañero de Los Ángeles FC, quien anotó el tanto del empate ante Cruz Azul en la vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dennis Bouanga convirtió un penalti enel descuento y Los Angeles FC rescató el martes un empate 1-1 de su visita al Cruz Azul, que naufragó en la misión de revertir una desventaja de tres goles y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Gabriel Fernández convirtió un penalti a los 18 minutos para que los anfitriones soñaran con la remontada y el pasaje a semifinales. Sin embargo, Bouanga igualó con un derechazo al ángulo inferior izquierdo a los 97.

LAFC, que ganó el partido de ida 3-0 con dos goles de David Martínez, jugará contra el ganador de la serie entre Toluca y el Galaxy de Los Ángeles.

LAFC busca disputar su tercera final del torneo tras perder los encuentros por el título en 2020 y 2023.

Cruz Azul terminó el partido con 10 hombres después de que Gonzalo Piovi fue expulsado a los 90.

El club mexicano, siete veces campeón de la Copa de Campeones, buscaba emular al América, el último equipo en conquistar títulos consecutivos, en 2014-15 y 2015-16.