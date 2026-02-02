Bad Bunny gana álbum del año en los Grammy 2026

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por "Debí tirar más fotos" durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

LOS ANGELES (AP) — Bad Bunny ganó el domingo el premio al álbum del año en los Grammy 2026, cerrando una noche sorprendente y que hizo historia. Es la primera vez que un álbum en español se lleva el premio principal.

Bad Bunny comenzó su discurso en español, agradeciendo a quienes creyeron en él, trabajaron en el álbum y a su mamá por haberlo tenido en Puerto Rico.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, expresó en inglés.

“A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, continuó en español

Harry Styles presentó el premio; el cantante inglés anteriormente se llevó el premio principal en 2023 por “Harry’s House”. Ese año venció a Bad Bunny, quien fue nominado por “Un Verano Sin Ti”, el primer álbum en español en estar en la categoría.

Mensajes anti-ICE desde el escenario

Billie Eilish ganó el premio a la canción del año por “Wildflower” en los Premios Grammy de 2026 y aprovechó la ocasión para sumarse al coro de músicos que criticaron a las autoridades migratorias el domingo.

“Nadie es ilegal en territorio robado”, dijo al aceptar el premio por la canción de su álbum de 2024 “Hit Me Hard and Soft”. “Solo quiero decir (grosería) ICE”.

La migración fue un tema destacado en la 68ª edición anual de los Premios Grammy. Bad Bunny, después de ganar un premio por su álbum “Debí tirar más fotos”, utilizó su discurso para compartir un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE por sus siglas en inglés. Bad Bunny destacó la humanidad de todas las personas.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera”, afirmó, comenzando su discurso en inglés ante un gran aplauso. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Antes de que Bad Bunny se llevara el trofeo al mejor álbum de música urbana, Olivia Dean fue nombrada mejor artista nueva.

“Nunca imaginé realmente que estaría aquí”, dijo, recibiendo su primer Grammy mientras se secaba las lágrimas. “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí… Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”.

Eso fue después de que los ocho nominados en la categoría de mejor artista nuevo participaran en un popurrí en la ceremonia de premiación a través de múltiples escenarios, los pasillos traseros del estadio e incluso el muelle de carga del lugar. Fue una mezcla interesante e impresionante de diferentes estilos, desde el soul británico de Lola Young y Olivia Dean hasta el pop hipnótico de Addison Rae y Katseye. The Marías comenzaron con su rock indie de ensueño; sombr y Alex Warren ofrecieron sus éxitos radiales — “12 to 12” y “Ordinary” respectivamente. Leon Thomas recordó al público por qué es el único nominado también en la categoría de álbum del año con su R&B excepcional.

Los éxitos llegaron rápida y furiosamente en la primera hora del espectáculo. Rosé y Bruno Mars abrieron los Grammy con una interpretación eléctrica de su éxito pop multicultural, “APT.”; la cantante de Blackpink canalizó a una Gwen Stefani pop-punk con su corbata y cabello rubio platino. Sabrina Carpenter con su despedida “Manchild”. Justin Bieber ralentizó las cosas con “Yukon” de su disco de regreso “Swag”. Lady Gaga reinventó su éxito “Abracadabra” como una canción de electro-rock.

El anfitrión Trevor Noah abrió la ceremonia con un discurso celebrando la increíble amplitud de talento nominado este año mientras se burlaba de ellos — en un momento, bromeando que Jelly Roll y Teddy Swims deberían poder desbloquear los teléfonos del otro, dado sus similares tatuajes faciales.

Noah presenta los Premios Grammy por sexta y última vez en vivo desde la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

Kendrick Lamar ganó el primer premio televisado de la noche, mejor álbum de rap por “GNX”, aceptando el trofeo de manos de Queen Latifah y Doechii.

“Es un honor estar aquí”, dijo en su discurso de aceptación. “El hip hop siempre va a estar aquí… Vamos a tener la cultura con nosotros”.

La victoria significa que Lamar rompió el récord de Jay-Z para convertirse en el rapero con más Grammy en su carrera. Jay-Z tiene 25; después de llevarse el de mejor álbum de rap, el total de Lamar es 26.

El premio de álbum vocal pop fue para Lady Gaga por “Mayhem”.

“Cada vez que estoy aquí, todavía siento que necesito pellizcarme”, dijo Gaga en su discurso.

El premio de mejor interpretación pop solista fue para Lola Young por “Messy”, cuyo discurso jugó con el espíritu de la canción.

“No sé qué decir”, bromeó sobre “obviamente” no tener un discurso preparado. “Estoy muy, muy agradecida por esto”.

El primer premio otorgado en la flamante categoría de álbum de country contemporáneo fue para Jelly Roll por “Beautifully Broken”.

Este año, los Grammy renombraron el álbum de country a álbum de country contemporáneo y añadieron una categoría de álbum de country tradicional, una distinción que existe en otros géneros. Pero la noticia llegó justo después de que “Cowboy Carter” de Beyoncé ganara el mejor álbum de country, inspirando reacciones en línea.

“Creo que la música tuvo el poder de cambiar mi vida”, dijo Jelly Roll en su discurso de aceptación, que pasó la mayor parte agradeciendo a Dios.

Las sorpresas fueron abundantes — incluso antes de que comenzara la ceremonia televisada.

¿Un tema emocionante y temprano de la 68ª edición de los Premios Grammy? Ganadores primerizos.

Durante la Premiere de los Grammy, celebrada en el adyacente Teatro Peacock en Los Ángeles, antes de la ceremonia principal, el Dalai Lama ganó su primer Grammy por audiolibro, narración y grabación de cuentos, superando a la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Lo leíste correctamente.

“Golden” de “KPop Demon Hunters” ganó el premio a canción compuesta para un medio audiovisual en la Premiere de los Grammy, marcando la primera vez que un artista o grupo de K-pop gana un Grammy. Los compositores dieron su discurso de aceptación tanto en inglés como en coreano, destacando el atractivo bilingüe de la canción.

El premio a mejor película musical fue para “Music for John Williams”, lo que significa que el director Steven Spielberg ha ganado oficialmente su primer Grammy. Eso lo convierte en un ganador de EGOT, un artista con un Emmy, Grammy, Tony y Oscar.

Artistas se pronuncian contra las políticas de inmigración de la administración Trump

A lo largo de los Grammy, los artistas ofrecieron mensajes proinmigración y anti-ICE.

El premio a mejor interpretación de un dúo/grupo country fue para los ganadores por primera vez Shaboozey y Jelly Roll. Shaboozey aceptó el premio con lágrimas en los ojos. “Quiero agradecer a mi madre, quien a partir de hoy, se ha retirado de su trabajo de 30 años… trabajando como enfermera en una sala psiquiátrica… como inmigrante en este país. Gracias, mamá”.

“Los inmigrantes construyeron este país, literalmente, de hecho. Así que, esto es para ellos”, concluyó Shaboozey. “Gracias por traer su cultura, su música y sus historias”.

Amy Allen ganó compositora del año, no clásica, por segundo año consecutivo y llevaba un prendedor “ICE Out” (fuera ICE). También lo hizo Kehlani, quien ganó su primer Grammy por interpretación de R&B y más tarde, su segundo, por canción de R&B.

“Nunca he ganado nada antes, esto es un sentimiento realmente loco”, dijo mientras contenía las lágrimas, reflexionando sobre su primera nominación hace diez años. Luego cambió de tema para centrarse en el momento político actual: “Voy a dejar esto y decir, (grosería) ICE”.

“Tengo miedo”, dijo Gloria Estefan sobre el momento político actual tras bambalinas en los Grammy. “Hay cientos de niños en centros de detención. … No reconozco a mi país en este momento.”

El rapero Lefty Gunplay, quien ganó su primer Grammy por interpretación de rap por su participación en “TV Off” de Kendrick Lamar también abordó el tema en su discurso de aceptación.

“A todos los niños latinos viendo esto en el barrio, todo es posible”, dijo.