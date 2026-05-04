Muere hombre tras volcadura en Segundo Anillo y carretera a Piedras Negras

La víctima fue identificada como José Adrián Jr., de 30 años, con residencia en Laredo, Texas, quien conducía la camioneta tipo pick-up modelo 2006. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La víctima fue identificada como José Adrián Jr., de 30 años, con residencia en Laredo, Texas, quien conducía la camioneta tipo pick-up modelo 2006. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado tras la volcadura de una camioneta registrada en el cruce del Segundo Anillo Periférico y la carretera a Piedras Negras, de acuerdo con reportes de autoridades ministeriales y de tránsito.

El percance fue notificado a la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyos elementos, al arribar al sitio, localizaron una camioneta Dodge Ram color blanco volcada, así como el cuerpo de un masculino sin vida fuera de la unidad. En el lugar también se encontraba una segunda persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Con base en el informe oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la víctima fue identificada como José Adrián Jr., de 30 años, con residencia en Laredo, Texas, quien conducía una camioneta tipo pick-up modelo 2006. Circulaba de oriente a poniente por el Segundo Anillo Periférico y, al llegar a la rotonda en la intersección con la carretera a Piedras Negras, perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas, lo que provocó que fuera eyectado y falleciera en el lugar.

El acompañante, identificado como Rogelio, de 35 años, resultó con diversas lesiones y fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Las investigaciones y testimonios recabados señalan que el accidente estuvo asociado al exceso de velocidad y al consumo de alcohol. En el sitio, autoridades aseguraron indicios como huellas de derrape, salida de camino y envases de bebidas alcohólicas.

Servicios periciales de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente, mientras que el peritaje de tránsito estableció como causas probables la falta de precaución, conducción a velocidad inadecuada y maniobras hacia la derecha.